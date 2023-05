Ružový park v centre Trnavy je už hotový. Vyšiel o pol milióna eur viac

Pred vandalmi ho teraz chránia tri kamery a viac hliadok.

TRNAVA. Ružový park je kompletne hotový, mesto ho od zhotoviteľa prebralo iba pred niekoľkými dňami, aktuálne prebieha kolaudácia.

Dokončiť treba už iba detaily súvisiace s prevádzkou. Spustenie fontán dalo bodku za jeho kompletnou obnovou. V parku vysadili 750 ruží, ktoré naplno rozkvitnú počas leta. Podľa vyjadrení radnice chcú postupne pridávať ďalšie.

V centre Trnavy

Zaujímali sme sa aj o to, či je vynovený priestor zabezpečený pred vandalmi. Ružový park sa nachádza v ochrannom pásme mestskej pamiatkovej rezervácie Trnavy. Kedysi bol záhradou patriacej k vile, dôkazy o nej sa datujú už do roku 1727. Ruže neboli vždy jeho dominantou. Verejný park bol spočiatku bez nich, zmenil to až Kornel Mahr.

Dá sa povedať, že bolo práve jeho zásluhou, že od 60. rokov minulého storočia sa v ňom vysádzajú práve ruže. Bolo to v období, kedy sa Mahr profesijne venoval ochrane prírody.

Napojí sa na námestie

Aktuálne prebieha kompletná obnova Námestia SNP, s ktorým bude po jeho dokončení Ružový park bezbariérovo prepojený.

„Spevnené povrchy parku nadväzujú na chodník z východnej strany námestia v predĺžení Rázusovej ulice. Keďže obidva priestory budú riešené ako priestory pre peších, umocní sa pohyb chodcov v obidvoch rekonštruovaných zónach,“ doplnila Zuzana Hrinková Siebenstichová za mesto Trnava. Slávnostné otvorenie neplánujú žiadne, kultúrne akcie áno.

S využitím tohto verejného priestoru aj na kultúrno-spoločenské podujatia sa počítalo už v zadaní architektonickej súťaže.