Mladý vodič nafúkal viac ako tri promile, žena zas pod vplyvom nabúrala. Polícia rieši alkohol za volantom

TRNAVA. Polícia opäť upozorňuje na alkohol za volantom. Len za posledný týždeň eviduje v okresoch Trnava, Piešťany a Hlohovec štrnásť pozitívnych dychových skúšok.

Alkohol pri tom zistili u šiestich vodičov a ôsmich cyklistov. Rovnako alkohol asistoval aj pri tragickej nehode, po ktorej svojim zraneniam v nemocnici podľahla 19-ročná spolujazdkyňa. Len 20-ročný vodič policajtom nafúkal 0,71 promile.

Fúkol tri promile alkoholu

Opitého vodiča polícia zastavila aj dnes (3. mája) krátko po polnoci neďaleko priemyselného parku pri obci Zavar mladého muža.

V rámci kontroly ho podrobili dychovej skúške. 25-ročný mladík pri nej nafúkal 3,08 promile.

"Policajná hliadka muža na mieste obmedzila na osobnej slobode a previezla na políciu na ďalšie úkony. Vec si prevzali dopravní policajti, ktorí vodiča riešia v tzv. superrýchlom konaní," informuje trnavská krajská polícia.

Pod vplyvom nabúrala za bieleho dňa

Piešťanskí policajti boli zas v nedeľu (30. apríla) popoludní privolaní na parkovisko k obchodnému domu.

Vodička mala pri cúvaní z parkovacieho miesta posunúť nákupný vozík do ďalšieho zaparkovaného vozidla. Okoloidúci svedkovia privolali žene RZP, keďže sa im zdalo, že je v šoku," informuje polícia.

Po príchode na miesto vyzvali policajti 43-ročnú ženu, aby sa podrobila dychovej skúške. Jej výsledok bol pozitívny, a to 2,23 promile. Policajná hliadka jej pre to na mieste zadržala vodičský preukaz. Záchranári vodičku, po prvotnom ošetrení, previezli do nemocnice.