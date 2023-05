Tréner Jankovič zostáva ďalej na lavičke Piešťanských Čajok

Do klubu prišiel pred dvomi rokmi a dosiahol historické úspechy.

PIEŠŤANY. Basketbalistky Piešťanských Čajok aj naďalej povedie z pozície hlavného trénera 43-ročný Peter Jankovič. S úradujúcim šampiónom Niké extraligy žien podpísal dvojročný kontrakt s opciou na tretí rok.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Jankovič prišiel do kúpeľného mesta pred dvoma rokmi a na lavičke vybojoval za tento čas pre klub historické úspechy.

Tréner, za ktorým stoja výsledky

Z tohto pohľadu bolo evidentné, že vedenie bude mať eminentný záujem v pokračovaní úspešnej spolupráce. Tú sa podarilo spečatiť veľmi rýchlo po majstrovských oslavách.

"Veľmi si vážim, že som od vedenia klubu opäť dostal ponuku na predĺženie kontraktu. Som veľmi rád, že v Piešťanoch môžem pokračovať. Myslím si, že za dva roky sme urobil kus roboty.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Volejbalistky dosiahli historický úspech, vybojovali bronz. Rozhodla sila kolektívu, hovorí Filípek Čítajte

Ja sa tu aj s rodinou cítim veľmi dobre, to bol pre mňa dôležitý faktor, aby sme tu boli všetci spokojní a mohli sme tak pokračovať v začatej práci," vyjadril sa pokračujúci tréner Čajok pre oficiálnu klubovú webstránku.

Aj pre samotný klub bolo jednou z hlavných priorít vyriešenie trénerskej otázky. Základný stavebný kameň piešťanských úspechov sa podarilo udržať, so 43-ročným koučom môžu pokračovať v doterajšej spolupráci.

"U trénera Petra Jankoviča sme sa stretli s vysokým trénerským a osobnostným charakterom, preto sme veľmi radi, že podpísal v Piešťanoch nový kontrakt. Je to tréner, za ktorým stoja výsledok."

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: História klubu takýto pád ešte nepamätá. Hrnčiarovce nad Parnou sa chcú vrátiť do vyššej súťaže Čítajte

Podarilo sa nám tiež obhájiť majstrovský titul. Je to aj jeho vizitka, že hráčky dostávajú zaujímavejšie ponuky a predávajú sa do iných klubov. Nie je to iba môj pohľad, respektíve pohľad vedenia klubu, ale pozitívnu spätnú väzbu dostávam aj od samotných hráčok, ktoré aj keď majú možno lepšie ponuky, tak zostávajú v našom klube práve kvôli nemu, taktiež podmienkam a zázemí klubu," uviedla na adresu Jankoviča generálna manažérka klubu Bronislava Borovičková.

Výborné výsledky

Historicky prvý majstrovský titul pre Piešťany v roku 2022, pred niekoľkými dňami zisk premiérového double (Niké EXZ a Slovenský pohár), domáca sezóna 2022/2023 bez jedinej prehry a postup zo skupinovej fázy Eurocupu. To je len krátky súhrn najväčších úspechov Jankoviča na lavičke Čajok.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Som rád, že som sa posunul z pozície trojky na dvojku, hovorí brankár Peter Urminský Čítajte

"Ešte stále je na čom pracovať. Tieto úspechy sú nezabudnuteľné, takže som veľmi rád, čo sme za dva roky dosiahli. Stále sa však môžeme drobnými krokmi posúvať dopredu, to bude cieľom do ďalších sezón. Netvrdím, že to bude ešte úspešnejšie, ale možno sa nám podarí niečo, čo sme doteraz ešte nedosiahli alebo sa nám podarí posunúť hráčky na vyšší level.

Motivácia tu je, už len to, že som dostal dôveru od klubu, aby som im ju splatil. Ďakujem pánovi Nerádovi, Bronislave Borovičkovej a Tomášovi Horkému za dôveru a som rád, že aj naďalej môžem s nimi spolupracovať.

Za 2 roky je naša spolupráca na vysokej úrovni a priniesla určité ovocie. Chceme ísť ďalej, rozvíjať ho, dá sa to a urobíme pre to všetko," dodal Jankovič.