Drahovciam futbalový reštart prospel. Najúspešnejšieho strelca tímu už vyššie ligy nelákajú

Martin Rusnák sa vrátil do domáceho klubu.

DRAHOVCE  Jesenného lídra hlohovecko-piešťanskej časti 8. ligy ObFZ Trnava z Moravian nad Váhom v úvode jarnej časti vystriedali na špici tabuľky Drahovce, ktoré boli jedným z ašpirantov na postup od začiatku sezóny. Svoje prvenstvo potvrdili v nedávnom vzájomnom zápase práve s Moravanmi, ktoré zdolali s výsledkom 3:2. Aktuálne majú na čele tabuľky štvorbodový náskok.

Najlepším strelcom tímu je 32-ročný Martin Rusnák, ktorý sa po rokoch strávených vo vyšších súťažiach a v Rakúsku rozhodol v minulej sezóne vrátiť domov. Na konte má 24 presných zásahov, o titul najlepšieho strelca súťaže bojuje s Milanom Klasovitým.

Drahovce na jar ani raz neprehrali, no body prekvapivo stratili po remíze vo Veselom a v poslednom kole ich potrápili aj Dubovany. Hneď v úvode stretnutia sa blysol ukážkovým gólom z polovice ihriska Adam Lukáč a prekvapil brankára Drahoviec Tomáša Stanka. „S výsledkami sme spokojní, zatiaľ to ide podľa našich predstáv a uvidíme, čo prinesie zvyšok sezóny, pretože nás čaká ešte veľa zápasov,“ zhodnotil úspešný strelec Rusnák. Do jarnej časti vstúpili Drahovce sériou zápasov s tímami z nižších priečok tabuľky ako Chtelnica, Ostrov či Prašník.

„Musím povedať, že všetky mužstvá sa na nás snažia veľmi dobre pripraviť a aj keď z pohľadu tabuľkového postavenia ide možno o ľahších súperov, nebolo to také jednoduché. Kým doma s tým nemáme problém, pretože súperi vedia, čo ich čaká, a nemajú takú snahu, vonku je to pre nás náročné a len ťažko sa nám berú body. Súper sa na svojom ihrisku zavrie v silnej defenzíve a dobíjanie ich brány je náročné,“ vysvetlil Rusnák, ktorý dodal, že v súťaži nechcú podceňovať žiadne mužstvo.

Laboruje so zranením

V predposlednom kole sa stretli v zápase o prvé miesto s Moravanmi nad Váhom. V stretnutí mali výhodu domáceho prostredia. „V prvom polčase sme mali prevahu a z dvoch našich striel na bránu padli dva góly, vďaka čomu sa nám hralo lepšie. V druhom polčase hrali Moravany vabank, išli dopredu, mali prevahu v strede poľa, v útoku hrozil veľmi rýchly Klasovitý, prekombinovávali nás a vytvorili si aj šance. Preto sme spokojní, že sme toto stretnutie dotiahli do úspešného konca,“ pokračoval.

V sezóne ich preveria ešte Leopoldov a Veľké Kostoľany, kde s najväčšou pravdepodobnosťou môžu Drahovce stratiť nejaké tie body. „Obaja sú ťažkými súpermi, oba zápasy hráme vonku, najskôr nás čaká Leopoldov, kde by sme boj o postup chceli spečatiť, aby sme sa netrápili vo Veľkých Kostoľanoch, kde pôjde o náročný hodový zápas,“ vysvetlil Rusnák, ktorého posledné týždne limituje zranenie.

„Mám natiahnutý predný sval, takže sa od kola ku kolu trápim, ani zatiaľ netrénujem, chodím len na zápasy. Na stretnutie s Prašníkom som nevycestoval, oddych mi veľmi pomohol pred dôležitým derby s Moravanmi nad Váhom.“ Zranenie trápi aj Martina Vanča, inak sú všetci hráči trénerovi k dispozícii.

Drahovce zažívajú dve odlišné sezóny, kým tú minulú neúspešne bojovali o záchranu v najvyššej oblastnej súťaži, teraz bojujú na špici o návrat do 7. ligy. „Osobne si myslím, že v kabíne sme vypadnutie z ligy zobrali zle, prirodzene nás to všetkých mrzelo, preto bolo od úvodu sezóny naším cieľom čo najrýchlejšie sa tam vrátiť, lebo do tej súťaže kvalitatívne patríme. Na druhej strane, naše vypadnutie nebolo úplne na škodu, bol to pre nás taký reštart, ktorý bol v klube možno už aj potrebný. Veľa ľudí začalo opäť chodiť na futbal, čo bolo vidieť aj na domácich zápasoch, či už so spomínaným Leopoldovom, alebo s Moravanmi, rovnako chodí na zápasy aj viac nás hráčov,“ vysvetlil Rusnák.

Nad vyššou ligou nerozmýšľa

A prečo sa pred štartom minulej sezóny rozhodol vrátiť do domáceho klubu? „V Drahovciach je to moja druhá sezóna, bol som pri vypadnutí, dúfam, že budem aj pri postupe. Nie som ešte starý, ale človek má už pracovné povinnosti a iné veci, nechce sa mu toľko cestovať, preto som sa rozhodol, že sa vrátim po dlhých rokoch domov,“ pokračoval. A kývol by úspešný strelec možno ešte na nejakú atraktívnu ponuku? „Bolo by to komplikované, musel by som sa dostať späť do formy, v Drahovciach je to voľnejšie, na tréning prídem, ako mám čas, na zápasy necestujeme ďaleko, takže po vyššej súťaži sa už neobzerám.“

V domácom klube našiel výborné podmienky, navyše, Drahovce pracujú s domácimi hráčmi, takže kabína sa medzi sebou dobre pozná. „Všetkých chalanov poznám od detstva, hrávali sme spolu v mládežníckych ročníkoch, potom sme sa roztrúsili a teraz hráme opäť spolu, takže si to užívame.“ Jedným z klubov, v ktorých Martin Rusnák v minulosti pôsobil, boli práve Moravany nad Váhom, ktoré však v tom období pôsobili v krajských súťažiach. „Návrat do Moravian bol pre mňa špecifický, v klube sa mi vždy dobre hrávalo, bol som tam spokojný, mali sme výborný káder a kolektív a s mnohými spoluhráčmi som dodnes v kontakte, preto som sa sem na jeseň rád vrátil. Mám na toto pôsobenie dobré spomienky a stretol som aj známe tváre,“ pokračoval Rusnák, ktorý v minulosti pričuchol aj k trénerstvu, keď v Drahovciach koučoval kategóriu U15. „Momentálne na trénovanie nemám čas, ale verím, že v budúcnosti sa k tomu vrátim, pretože ma to bavilo,“ dodal. A ako by prijal zisk titulu najlepšieho strelca súťaže? „Milan Klasovitý z Moravian nad Váhom má aktuálne o tri góly na konte viac ako ja. Myslím si, že aj chalani chcú, aby tento triumf zostal v Drahovciach, a snažia sa mi v zápasoch vytvárať šance alebo ma pustia k penalte. Uvidíme, bude to ešte zaujímavý boj,“ uzavrel Rusnák.

⋌ Martina Radošovská