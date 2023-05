Vyrábal masti z marihuany, dostal 15 rokov väzenia

Majetok odsúdeného má prepadnúť štátu, rozsudok zatiaľ nie je právoplatný.

TRNAVA. Na 15-ročný trest odňatia slobody a prepadnutie majetku odsúdil v utorok trnavský okresný súd muža, ktorý tvrdil, že pestoval marihuanu na výrobu mastí. Rozsudok nie je právoplatný, obžalovaný sa odvolal, prokurátor si ponechal lehotu na odvolanie, potvrdila pre TASR hovorkyňa súdu Jana Kondákorová.

"Okresný súd Trnava dnes vyhlásil rozsudok, na základe ktorého uznal obžalovaného za vinného z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi a uložil mu trest odňatia slobody vo výmere 15 rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu odňatia slobody so stredným stupňom stráženia. Zároveň obžalovanému uložil trest prepadnutia majetku, ktorého vlastníkom sa stáva štát," povedala Kondákorová.

Okresný súd prípad rozhodoval po tom, ako vlani pôvodný rozsudok zrušil krajský súd.

Rozsudok kritizuje mimoparlamentné Progresívne Slovensko (PS), ktoré poukazuje, že muža odsúdili za výrobu liečivých mastí. Opätovne hovorí o potrebe dekriminalizácie marihuany.

"Všetci cítime, že nie je spravodlivé, aby človek dostal za pár marihuanových cigariet vyšší trest ako vrah, mafián či skorumpovaný sudca," vyhlásil podpredseda PS Martin Hojsík s tým, že navrhovaná zmena z dielne ministerstva spravodlivosti síce pri niektorých normách odstraňuje najväčšie problémy legislatívy, zo širšieho pohľadu sa však nič nemení.

Strana SaS na rozsudok reagovala s tým, že takéto neprimerané trestanie je neakceptovateľné, a to najmä v porovnaní s trestami napríklad za vraždu alebo zabitie. Jej poslanci chcú preto v parlamente predložiť pozmeňujúci návrh k novele Trestného zákona, aby nebolo trestné ani najmenšie množstvo marihuany. Zároveň chcú, aby mali sudcovia povinnosť prehodnotiť už rozhodnuté prípady, čo by sa týkalo aj spomínaného prípadu. "Keby bol posudzovaný podľa novej drogovej trestnej politiky, rozhodnutie by bolo jednoznačne iné," doplnila poslankyňa Mária Kolíková (SaS).