Ženy Spartaka Trnava stoja pred výzvou. Vo finále zabojujú o pohárovú trofej s Myjavou

V klube pracujú s mladým a perspektívnym tímom.

TRNAVA. Nielen na mužov Spartaka Trnava čaká výzva v podobe pohárového finále, pred rovnakou úlohu stoja aj trnavské ženy. A nebude to ľahký súboj, vo finále sa stretnú proti líderkám súťaže zo Spartaka Myjava.

Pre oba kluby ide o premiérovú účasť v rozhodujúcom zápase o pohárovú trofej, zároveň pre ženy pod hlavičkou Spartaka Trnava by išlo o prvý víťazný triumf. Ženský futbal má v Trnave dlhú históriu a mnoho významných míľnikov v podobe zisku titulov majsteriek Slovenska, ako aj víťazstvá v Slovenskom pohári.

Trnavčanky si mohli súperky z Myjavy preveriť v poslednom ligovom zápase, kde ich privítali na horúcej pôde v domácom prostredí, ktoré im vytvára štadión v Jaslovských Bohuniciach. Kopaničiarky sa dostali do vedenia dvomi gólmi, no Trnavčanky nevešali hlavy a v priebehu troch minút vyrovnali Bederkovou a Mudrákovou. V závere mohli siahnuť aj na víťazstvo, no nepremenili penaltu a tak zápas skončil nerozhodnou deľbou bodov.

V zimnej príprave sa k tímu vrátil Peter Koreň, ktorý už ženy v Spartaku Trnava v minulosti viedol a cez jeseň sedel na trénerskej lavičke v 8. lige ObFZ Trnava pri Bielom Kostole.

„Pre návrat ma oslovila koordinátorka ženskej sekcie Spartaka Trnava Denisa Plesnivá, s myšlienkou popracovať s A-tímom koncepčnejšie a na dlhšie obdobie. Ťažko sa mi odchádzalo z Bieleho Kostola, ale Spartak Trnava sa neodmieta,“ vysvetlil Peter Koreň, ktorý prevzal ženy po Igorovi Gažovičovi v sezóne 2020/2021. Vtedy A-tím Spartaka pocítil aj väčší odliv hráčok, ktoré spoločne s Gažovičom odišli do Pečeňád, kde bojujú v 2. lige.