Po rokoch môžu rodičia opäť zapisovať svoje deti do škôlky na Spojnej ulici

Trnava investovala do modernizácie areálu vyše dva milióny eur.

TRNAVA. Rodičia môžu po dlhých rokoch opäť zapisovať svoje deti do Materskej školy na Spojnej ulici v Trnave. Zápis pre túto škôlku sa bude konať v priebehu mája v Materskej škole na Murgašovej ulici. Po viacročnej prestávke materskú školu otvoria v septembri tohto roku. V lokalite Trnava - sever pribudne najmenej 100 nových miest pre škôlkarov.

Na Spojnej ulici v Trnave bola pôvodne od roku 1982 materská škola pre deti zamestnancov Slovenských elektrární. Po jej zatvorení bola v areáli umiestnená Špeciálna základná škola internátna pre deti s rôznym zdravotným znevýhodnením, tá sa však neskôr presťahovala do inej časti mesta. Voľnú budovu aj s pozemkom mesto v roku 2018 kúpilo od Slovenských elektrární za 785-tisíc. Následne do modernizácie objektu investovalo 2,1 milióna eur, 850-tisíc eur z tejto čiastky

Trnava získala z eurofondov. V tejto časti mesta sa intenzívne stavia a neustále tu pribúdajú ďalšie byty, do ktorých sa sťahujú mladé rodiny.

Materská škola bude súčasťou Základnej školy s materskou školou na Námestí Slovenského učeného tovarišstva. Prednostne do nej budú prijímať deti zo spádovej oblasti, ale žiadosť o prijatie môže podať ktorýkoľvek zákonný zástupca.



V priebehu mája budú v Trnave prebiehať zápisy detí do všetkých materských škôl. Prezenčná forma zápisu bude vo všetkých školách 2. a 3. mája od 6:30 do 14:30 a následne 4. a 5. mája od 10:00 do 17:00. Pre škôlku na Spojnej ulici bude naviac zápis aj 9.až 11. mája.