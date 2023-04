Pri Šoporni modernizujú cestu aj most, investujú dva milióny eur

Práce by mali trvať osem mesiacov.

Pri Šoporni začali s rekonštrukciou cesty II/573, cez potok Jarčie postavia nový most. (Zdroj: VÚC Trnava)

TRNAVA. Župa začala s komplexnou rekonštrukciou cesty a mosta pri Šoporni. Pre autá a autobusy je k dispozícii dočasné premostenie. Kraj získal financie v celkovej výške viac ako dva milióny prostredníctvom nenávratného finančný príspevok z eurofondov. Podľa zmlúv majú práce trvať osem mesiacov.

Starý most zbúrajú a postavia nový

Trnavský samosprávny kraj začal s komplexnou modernizáciou úseku cesty II/573 od konca obce Šoporňa po most cez potok Jarčie. Ten bude kompletne zbúraný a na jeho mieste župa postaví úplne nový mostný objekt. Práce na modernizácii mosta a priľahlej cesty budú trvať maximálne osem mesiacov, pričom osobná a autobusová doprava vedie cez dočasné premostenie. Župa na tento projekt získala nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) v hodnote 2,1 milióna eur.

„Púšťame sa do ďalšieho finančne náročného a potrebného projektu, ktorý spolufinancujeme z európskych zdrojov. Okrem úseku cesty od konca obce Šoporňa nanovo postavíme aj most cez potok Jarčie, ktorý je v havarijnom stave. Vzhľadom na to, že sme chceli premávku na vyťaženom úseku zachovať v čo najväčšom rozsahu, zaobstarali sme dočasné premostenie, ktoré je osadené hneď vedľa rekonštruovaného mosta. Vďaka tomu nie je všetka doprava odklonená na obchádzkovú trasu, ale len obmedzená na jeden jazdný pruh a striedavo riadená semaformi,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Modernizáciou prejde úsek cesty v dĺžke jeden kilometer, a to od konca obce Šoporňa po začiatok mosta cez potok Jarčie. V miestach, kde vozovka dosahuje najväčšie deformácie, sa po okrajoch cesty dobuduje kompletne nový povrch v šírke do jedného metra. Zvýši sa tým bezpečnosť pri predchádzaní chodcov a cyklistov, a tiež pri vyhýbaní sa vozidiel. Na úseku budú doplnené a vymenené všetky dopravné značky a pri vjazde do obce Šoporňa bude osadený merač rýchlosti. Modernizáciu cesty zabezpečí spoločnosť EUROVIA SK, ktorá vzišla z verejného obstarávania.

Pôvodný most ponad potok Jarčie bude úplne zbúraný a namiesto neho vznikne nový mostný objekt s celkovou dĺžkou 38 metrov. Vzhľadom na intenzitu dopravy na danom úseku bude nová mostná konštrukcia zvládať aj veľmi ťažké zaťaženie. Na moste bude obnovené vodorovné dopravné značenie, osadené bude aj zvislé dopravné značenie so solárnym napájaním, a to v podobe meračov vetra, meračov teploty a signalizácie námrazy na moste. Komplexnú rekonštrukciu mosta ponad potok Jarčie zabezpečí spoločnosť COLAS Slovakia.

Dopravné obmedzenia

Vozidlá do 12 ton a autobusy obchádzajú stavenisko mosta od jesene minulého roka po dočasnom premostení, ktoré na mieste inštalovala Správa a údržba ciest TTSK. Ako hovorí jej riaditeľ Dalibor Trebichalský, „mostné provizórium má celkové rozpätie 24 metrov a skladá sa z troch častí po 8 metrov. Vďaka tejto variabilite ho vieme podľa potreby využiť aj v iných, menších rozpätiach. Vieme tak eliminovať úplné uzávierky mostov či iné dopravné obmedzenia na tých miestach, kde to umožňujú podmienky. Dočasné premostenie tak na župných cestách zažíva svoju premiéru, a máme v pláne ho naďalej využívať pri ďalších rekonštrukciách mostov v našom kraji.“

Od jesene minulého roka sú vozidlá nad 12 ton smerované dočasným dopravným značením na obchádzkovú trasu. Tá vedie obojsmerne medzi Šaľou, cestou I/75 na okružnú križovatku na obchvate Galanty a ďalej po ceste I/35 k privádzaču na rýchlostnú cestu R1.

Rekonštrukcia úseku cesty za Šoporňou vrátane mosta cez potok Jarčie nadväzuje na opravu 4,4-kilometrového úseku cesty smerom do obce Dlhá nad Váhom, ktorá bola dokončená v roku 2020 aj vďaka spolufinancovaniu z eurofondov vo výške 2,2 milióna eur.