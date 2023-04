Storočný objekt v areáli bývalého cukrovaru zaradili medzi pamätihodnosti Trnavy

Do zoznamu pamätihodností pribudol objekt mechanizačnej dielne z roku 1923.

TRNAVA. Do zoznamu pamätihodností v Trnave pribudol objekt mechanizačnej dielne z roku 1923, ktorá sa nachádza v areáli bývalého cukrovaru na Šrobárovej ulici. Rozšírenie zoznamu na 183 pamätihodností dnes schválili poslanci mestského zastupiteľstva.

„Mechanizačná dielňa je dokladom rozsiahlych výrobno – technologických zmien vo výrobe cukru v trnavskom cukrovare v medzivojnovom období, ktoré mali zabezpečiť jeho konkurencieschopnosť na zahraničných trhoch, a udržať ho v líderskej pozícii v rámci bývalého Československa. Je hmotným svedectvom každodennej cukrovarskej výroby, ktorá by sa nezaobišla bez technického opravárenského zázemia,“ píše sa o storočnom objekte v dôvodovej správe.

Podľa poslanca Mateja Lančariča vďaka zaradeniu objektu medzi pamätihodnosti mesta to nebude mať terajší majiteľ jednoduché, ak by chcel budovu napríklad zbúrať. V areáli bývalého cukrovaru začala minulý rok vznikať nová obytná štvrť, investor tu stavia nízkopodlažné bytové domy.

Mesto Trnava už pred približne dvoma desaťročiami dalo podnet na Pamiatkový úrad SR, aby bol objekt zapísaný do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Do zoznamu sa vtedy dostali štyri iné objekty z bývalého cukrovaru vrátane vysokého komína, objekt mechanizačnej dielne medzi nimi nebol. Podľa dôvodovej správy predchádzal zaradeniu objektu do zoznamu pamätihodností podnet primátora mesta Peter Bročku.

V zozname pamätihodností Trnavy sú zaradené historické budovy z rôznych období, cintoríny, hroby významných osobností, kríže, sochy, pamätné tabule alebo parky. Trnava má nariadenie o pamätihodnostiach prijaté už od roku 2005.