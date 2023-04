Rezidentské parkovanie sa rozširuje do ďalších zón. Do konca roka bude v celej Trnave

K spoplatneniu príde až po dokončení potrebného dopravného značenia.

TRNAVA. Trnava rozširuje rezidentské parkovanie o ďalšie dve spoplatnené zóny s označením R9 a R10, zároveň rozširuje o ďalšie ulice zóny s označením R4 a R5.

Ďalšiu zmenu všeobecne záväzného nariadenia o dočasnom parkovaní vozidiel na území mesta schválili v utorok mestskí poslanci.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Až po dokončení dopravného značenia

K spoplatneniu nových a rozšírených zón reálne príde až po dokončení potrebného dopravného značenia.

Obyvatelia dotknutých ulíc si môžu zatiaľ vybaviť kartu rezidenta, ktorá im umožní parkovať v lokalite za jedno euro na rok.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Najskôr zmizli platobné karty, potom aj peniaze. Polícia pátra po páchateľoch Čítajte

Rezidentské zóny v Trnave sú spoplatnené 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Vodiči, ktorí v takejto zóne nemajú trvalý alebo prechodný pobyt, musia za parkovanie platiť 0,90 až 1,10 eura za hodinu.

V týchto zónach sú však vytvorené aj parkoviská s označením B, kde sa platí za parkovanie len počas dňa a sadzby sú výrazne lacnejšie.

Parkovanie pre návštevy

Rezidenti zóny s parkovacou kartou získajú aj možnosť využívať 100 hodín parkovania ročne zadarmo pre návštevy.

Zónami R9 a R10 sa platené parkovanie so zvýhodnením rezidentov dostáva v Trnave už ďaleko za hranice centra mesta.

Podľa viceprimátora Trnavy Marcela Krajča pôjde na júnové rokovanie zastupiteľstvo návrh na zavedenie rezidentského parkovania na zvyšok mesta vrátane sídlisk Prednádražie a Linčianska.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Polícia dostala troch dílerov. V ponuke mali pervitín aj heroín Čítajte

Do konca roka by tak prakticky celá Trnava mala byť pokrytá platením parkovaním so zvýhodnením rezidentov.

Krajčo na rokovaní zastupiteľstva zdôraznil, že v každej novej rezidentskej zóne prebieha vyhodnocovanie parkovania s tým, že v prípade potreby príde k úpravám.