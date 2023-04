Pokuty až do osemsto eur. V Trnave chcú namontovať radary

Rýchlosť by mali merať už aj mestskí policajti.

TRNAVA. Trnava sa zapojila do pilotného projektu Ministerstva vnútra SR. V realite to znamená, že v meste pribudnú statické merače. Prípadné prekročenie rýchlosti sa bude riešiť formou objektívnej zodpovednosti. Ak vaše vozidlo pôjde prirýchlo a radar vás "cvakne", pokuta vám príde poštou domov.

O projekte informoval nový krajský šéf polície v Trnave Jozef Kubala. „Mesto Trnava sa zapojilo do pilotu, budú tu rozmiestnené merače rýchlosti spolufinancované štátom a priestupky by mali byť riešené formou objektívnej zodpovednosti. Vyhodnotia sa trasy či ulice, kde ich osadia,“ povedal Kubala.

Podľa jeho slov, merať rýchlosť je treba tam, kde je to potrebné a nie tam, kde to má efekt.

„A ak si to v mestách vyriešia, policajné hliadky by sme mohli presunúť do extravilánu, kde nezvládnutá prirýchla jazda máva vážnejšie následky,“ skonštatoval Kubala.

Na radary v Trnave sme sa pýtali na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.