Kraj vypraví cyklobusy do Malých Karpát aj na Žitný ostrov

Táto myšlienka prepojí viaceré miesta a podporí turizmus.

TRNAVA. Autobusy, ktoré cestujúcich odvezú i s bicyklami, už čoskoro prepoja Záhorie a Piešťany a návštevníci Thermalparku v Dunajskej Strede to vďaka nim budú mať bližšie k vodám Žitného ostrova.

TASR o tom informoval Martin Palkovič z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Priblížia tiché vody Žitného ostrova

Od 29. apríla začne premávať cyklobus na trase Dunajská Streda – Gabčíkovo – Vojka nad Dunajom a späť. Premávať bude do 17. septembra.

"Obyvateľom a návštevníkom Dunajskej Stredy chceme priblížiť tiché vody Žitného ostrova. Môžu sa zviesť ku Gabčíkovu, alebo aj do Vojky nad Dunajom.

Počas nenáročných cyklovýletov na Podunajskej nížine spoznajú gastronómiu v miestnych čárdach," uviedla Petra Hencelová z KOCR Trnavský kraj.

Z Piešťan na Záhorie

Krajská organizácia vypraví tento rok aj cyklobus do Piešťan a na Záhorie. Autobusový spoj odvezie skoro ráno cyklistov z Trnavy do Piešťan a pokračovať bude cez Brezovú pod Bradlom až do Senice.

V opačnom smere ho môžu využiť aj obyvatelia a návštevníci Záhoria. "Bez auta by sa rekreační cyklisti z piešťanského regiónu na Záhorie nedostali. Cyklobus ich tam od 6. mája odvezie každú sobotu v mesiacoch máj, jún a september," doplnila Hencelová.

Cyklobus bude premávať tak, aby ho mohli využiť aj cyklisti zo Senice a okolia, ktorí chcú spoznať Piešťany. "Kúpeľné mesto je napojené na Vážsku cyklomagistrálu a aj na okruh okolo Sĺňavy.

Na bicykli je odtiaľ ľahko dostupných viacero pamiatok, napríklad renesančný kaštieľ v Moravanoch nad Váhom, ktorý je vždy v lete plný súčasného umenia, ale aj veľkomoravské hradisko Kostolec," informoval Palkovič.

Miesta v cyklobusoch na oboch linkách je dobré si vopred rezervovať online na krajzazitkov.sk.