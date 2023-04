Mrzí nás, že sme nepostúpili do cez Spartak v Slovnaft cupe, hovorí záložník Filip Tomovič

Rozprávali sme sa s odchovancom trnavského futbalu a bývalým hráčom Skalice Filipom Tomovičom. Tento záložník posledné dve sezóny pôsobí v Bolerázi.

Ako ste začali s futbalom?

“Do Spartaka som dostal, že som prišiel na výber do prípravky. Prišlo nás tam asi 20 chalanov, väčšinu si tréner vybral. Predtým som si hľadal klub, kde brali hráčov U6 až potom som našiel Spartak, ktorý bral hráčov U8. ”

Kto bol váš futbalový vzor, keď ste boli mladší?

“Veľmi rád som sa pozeral na zápasy Davida Beckhama.”

Ste odchovancom trnavského futbalu a pôsobiť v organizácii Trnavy ako asistent trénera U11 a U14. Aké to bolo nastúpiť do zápasu Slovnaft cupu proti Spartaku?

“Pre mňa bola zápas s Trnavou veľkou odmenou. Väčšina tímu Bolerázu hrávala v Spartaku a chceli sme postúpiť, takmer sa nám to podarilo. Zatiaľ sa zdá, že sme boli pre nich najnáročnejší súper. (smiech) (pozn. autora: Boleráz - Trnava 1:1, pen. 2:4).

Prajeme im výhru, aby sme si mohli povedať, že sme potrápili budúceho víťaza. Nebol to ľahký zápas, museli sme sa veľa pohybovať a rovnako by to mohli povedať aj hráči súpera.”

Prečo ste sa rozhodli kopnúť jedenástku do stredu?

"Rozhodoval som sa, kam ju kopnem a nakoniec som sa rozhodol pre stred, ktorý bol pre mňa istotou (smiech)."