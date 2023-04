Šéf polície v Trnave: Táto generácia policajtov je iná, môže za to aj chýbajúca vojenská služba

Záujem o prácu policajta klesá.

TRNAVA. Novým riaditeľom krajskej polície v Trnave je od 1. januára 44-ročný Jozef Kubala. Vo funkcii nahradil Romana Zvodu, ktorý v súčasnosti šéfuje krajskej polícii v Nitre.

Čo najviac trápi Trnavu, prečo sa v Seredi stále točia drogy, ako vníma obvinenia policajtov a čo si myslí o dekriminalizácii marihuany, sme sa pýtali Kubalu priamo v jeho kancelárii.

Zatknutý okresný riaditeľ polície, v putách skončil aj bývalý krajský riaditeľ. Čo si myslíte o týchto obvineniach? Neutrpel tým obraz polície?

Nemôžem a ani sa nechcem vyjadrovať ku skutkovým okolnostiam veci, keďže podrobnými informáciami ani nedisponujem. Nie som orgánom činným v trestnom konaní v tejto veci. Vo veci naviac koná útvar, ktorý nie je v pôsobnosti krajského riaditeľstva. Zverejnené informácie sú však vážne.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Citlivo sú vnímané nielen verejnosťou, ale aj samotnými policajtmi. Platí však prezumpcia neviny, preto pokiaľ súd nerozhodne, pozeráme na každého ako na nevinného. Každopádne, verejná mienka je naštrbená bez ohľadu na to, či bude vina preukázaná alebo nie.

V rozhovore sa ďalej dočítate: zatknutý riaditeľ okresnej polície, čo s ním bude,

čo trápi Trnavsk kraj,

prečo sa drogy točia práve v Seredi,

do akej miery trápia drogy aj samotnú Trnavu,

ako sa bude snažiť znížiť počet dopravných nehôd,

akí sú súčasní policajti,

prečo je slabý záujem o prácu policajta,

ako by sa dalo derby Spartaka so Slovanom robiť inak.

Nemohli sa v tom viezť viacerí?

V súčasnej dobe nedisponujem takými informáciami, ktoré by nasvedčovali účasti ďalších policajtov na medializovaných skutkoch. Ak by sa v konečnom dôsledku preukázala vina súčasného policajta, z jeho strany by išlo o individuálne zlyhanie a nie o systémovú chybu.

Pritom vychádzam predovšetkým z medializovaných informácií, ktoré naznačujú, že policajt mal konať na vlastnú päsť.

Dá sa proti tomu nejako bojovať, aby k tomu nedochádzalo? Chce to viac kontroly riadiacich policajtov?

Nevyhnutným predpokladom eliminácie takýchto a aj podobných prípadov je použitie vhodnej personálnej politiky každého jedného nadriadeného, ktorá zabezpečí, že v radoch polície budú pracovať morálni ľudia, ktorí nebudú mať žiadne predpoklady a sklony k protispoločenskému správaniu.

To je však dlhodobý proces, ktorý je spojený s celkovou očistou polície, spojenou s odstránením všetkých externých vplyvov, ktoré sú prostredníctvom jednotlivcov, ale aj rôznych skupín na jej činnosť vyvíjané. Ale nedá sa len takto jednoducho paušalizovať, je toho podstatne viac. Ani to však nezabráni individuálnym zlyhaniam.

Zatknutý riaditeľ Grznár je už postavený mimo služby?

Menovanému policajtovi som v súlade so zákonom dočasne pozastavil výkon služby. Konanie zo strany nadriadeného vo veci jeho služobného pomeru v súčasnej dobe prebieha.

K záverom je nateraz predčasné sa vyjadrovať. Sám však požiadal o uvoľnenie zo služobného pomeru a plynie mu výpovedná doba.

Teraz poďme k vám. Vaše menovanie bolo rýchle a potichu. Váš predchodca pôsobil vo funkcii krajského riaditeľa iba niekoľko mesiacov. Prečo došlo k tejto náhlej výmene?