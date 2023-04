Trnavská župa zorganizovala špeciálny deň očkovania proti HPV vírusu

Takzvaný ľudský papilomavírus spôsobuje viaceré onkologické i neonkologické typy ochorení.

TRNAVA. V troch mestách Trnavského kraja sa v sobotu konal špeciálny deň očkovania proti vírusu HPV. Takzvaný ľudský papilomavírus spôsobuje viaceré onkologické i neonkologické typy ochorení.

Podľa slov predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozefa Viskupiča prebiehalo dobrovoľné očkovanie v Trnave, Skalici a Dunajskej Strede. "Priamo pre túto akciu sme vytvorili registračný formulár. Do dnešného dňa sa doň zapojilo vyše 100 ľudí, 60 v Trnave, 24 v Dunajskej strede a 20 v Skalici. Vakcína je dvoj- až trojdávková, podľa veku pacienta, a TTSK sa plánuje podieľať aj na organizovaní preočkovacích dní, o čom budeme ešte informovať," uviedol Viskupič.

Hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová pripomenula, že práve papilomavírusy sú schopné vyvolať viaceré typy vážnych ochorení. "Sú medzi nimi nerakovinové ochorenia typu bradavíc, ale aj rakovinové ochorenia rôznych orgánov. Práve papilomavírusy sa podieľajú na vzniku rakoviny krčka maternice, ale aj hrtana, ústnej dutiny i konečníka. Pokiaľ my budeme jedinca chrániť očkovaním pred infekciou týmto typom vírusu, tak je 80 až 90-percentná pravdepodobnosť, že rakoviny tohto typu neodstane," zdôraznila Prokopová.

Podľa jej slov je preto očkovanie proti HPV mimoriadne dôležité. "Keď vieme, že ak sa chránime, tak tento typ rakoviny nedostaneme, tak ide o prevratnú vec. Zvlášť, ak si uvedomíme, že každý rok na rakovinu krčka maternice zomrie 200 žien a 600 žien na rakovinu krčka ochorie. To je obrovský počet životov, ktoré zachránime, ak budeme populáciu očkovať," skonštatovala Prokopová.

Zároveň dodala, že v súčasnosti je očkovanie proti HPV voľne dostupné. Dievčatá a chlapci po 12. roku života majú vakcínu plne hradenú poisťovňami. Mladým ľuďom do veku 18 rokov preplatia zdravotné poisťovne časť ceny vakcíny, osoby nad 18 rokov si ju hradia sami. "Do veku 15 rokov stačia dve dávky, starší ľudia potrebujú tri dávky. Je to vakcína, ktorú je dostať v podstate v každej lekárni," uviedla Prokopová. "Na ministerstve zdravotníctva sa snažíme o to, aby preplácanie preventívnych programov aj očkovanie proti ľudskému papilomavírusu bolo postupne posúvané aj do vyšších vekových kategórií, aby tá prevencia bolo čo najširšia," doplnil štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Michal Palkovič.

Patrik Herman z Ligy proti rakovine zdôraznil, že očkovanie proti HPV sa netýka iba dievčat a žien, ale aj chlapcov a mužov. "Aj muži môžu byť infikovaní týmto vírusom a môže im vírus spôsobiť vážne ochorenia a zároveň môžu byť prenášačmi tohto ochorenia. Preto je veľmi dôležité upozorniť verejnosť na to, že očkovanie proti HPV vírusu by mali absolvovať tak dievčatá, ako aj chlapci," doplnil.