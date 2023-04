Kolotočiari musia za jarmok v Trnave ponúknuť najmenej 50-tisíc eur

Mesto vyhlásilo výberové konanie na prevádzkovanie kolotočov počas tradičného jarmoku.

TRNAVA. Tohtoročný tradičný jarmok bude od štvrtku 14. do nedele 17. septembra. Mesto vyhlásilo výberové konanie na prevádzkovanie kolotočov.

Tie kedysi bývali na viacerých miestach, v súčasnosti je pre ne určený iba jeden pozemok, konkrétne parkovisko za Obchodným domom Jednota na Dolnopotočnej ulici.

Prenájom získa záujemca, ktorý dá najviac. Minimálnu čiastku stanovili na 50-tisíc eur. Po minulé roky to bývalo o desaťtisíc eur menej.

Majitelia kolotočov, ktorí by mali o túto ponuku záujem, sa musia najneskôr do 25. apríla prihlásiť a zložiť zálohu päťtisíc eur. Neúspešným kandidátom ju vrátia do niekoľkých dní po vyhlásení výsledkov.

Víťazný uchádzač bude musieť zaplatiť do piatich dní od oznámenia výsledku polovicu z ceny, ktorú ponúkol.

V ostatných rokoch prevádzku kolotočov a ďalších technických atrakcií počas jarmoku v Trnave zabezpečoval podľa agentúry SITA František Sečkár, ktorý patrí do štvrtej generácie kolotočiarskej rodiny. Za prenájom parkoviska na obdobie jarmoku platil mestu 39 500 eur.

Telefonicky sme sa s ním spojili, je však odcestovaný. Na naše otázky bude reagovať budúci týždeň.

Preverili sme aj ďalších prevádzkovateľov kolotočov a zisťovali sme, či je vôbec suma 50-tisíc pre nich rentabilná.