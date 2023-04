Štúdium a zamestnanie v oblasti sociálnej práce je často zaznávané

Je sociálna práca v modernom svete stále opodstatnená? Aj na túto tému sme sa porozprávali s profesorkou Evou Mydlíkovou, vedúcou Katedry sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.

Nedávno ste boli ocenená za výnimočný prínos do odboru sociálna práca a za publikáciu Diagnostika syndrómu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dieťaťa. Začnime teda sociálnou prácou. Je to odbor, ktorý ma vo svete, kedy sa k slovu hlási umelá inteligencia, svoje miesto?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Každý z nás sa môže ocitnúť v situácii, ktorú sám nezavinil a vlastnými možnosťami a schopnosťami ju nedokáže ani ovplyvniť. Napríklad pandémia COVIDu 19m alebo vojna na Ukrajine. Dokázala umelá inteligencia zabrániť vzniku a šíreniu vírusu alebo agresívnym útokom Putinových ľudí na ukrajinské deti? Tieto hrozné veci spôsobuje človek a len on ich dokáže relevantne napraviť. Umelá inteligencia je len pomocník, nástroj v rukách človeka a to pre všetky odbory. Sociálna práca je nielen odborná činnosť , ale zároveň je aj aplikovanou vednou disciplínou. Chcem len povedať, že keď nás bolí zub, nejdeme za údržbárom, lebo má kliešte a vie s nimi narábať, ale za zubným lekárom, ktorý vidí príčiny aj následky našej bolesti a dokáže hľadať alternatívy liečby. Mnoho ľudí (údržbári), našťastie ešte chce pomáhať (majú kliešte) tým, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Ale len niektorí z nich vedia ako efektívne sa to dá, pretože majú naštudované techniky a postupy, poznajú špecifiká klientských skupín, ovládajú krízový manažment.

prof. Eva Mydlíková, vedúca Katedry sociálnej práce TRUNI (zdroj: TRUNI/Barbora Likavská)

Sociálna práca, štúdium ale aj zamestnanie, je často zaznávaná. Čím by ste ju obhájili? Skúste, prosím, uviesť príklady zo života, kde sa so „sociálnou prácou” stretávame bez toho, aby sme si to uvedomovali.

Zaznávaná je len na Slovensku, nikde inde v Európe a ani vo svete to tak nie je. U nás najmä vďaka inflácii množstva nekvalitne vyštudovaných sociálnych pracovníkov, s tým spojeným nízkym spoločenským statusom čo ide ruka v ruke s malým mzdovým ohodnotením. V katalógu pracovných činností v rezortoch, ktoré so sociálnymi vecami najviac korelujú - školstva a zdravotníctva, chýbajú systemizované miesta sociálnych pracovníkov. Školstvo sa „chváli“ poradenskou reformou v základnom a strednom školstve, ako moderným a progresívnym nástrojom na zlepšenie situácie detí. V špecializovaných tímoch by ste však funkciu sociálneho pracovníka hľadali márne. Však aj na čo?! Aký ešte potrebuje rezort školstva väčší argument, než to, že počas pandémie bolo odhadom viac ako 55 000 deťom dlhodobo upreté ústavné právo na vzdelanie, pretože nemali prístup na internet a na počítač? V tíme odborníkov by ste však sociálneho pracovníka nenašli. Nehovorím o tom , že na úkor psychológa, pedagóga alebo logopéda, ale plus niekoho, kto bude pracovať aj s prostredím toho dieťaťa. Alebo nám v nemocniciach ostáva množstvo seniorov dlhšie len preto, že sa nevie, kde by mal z nemocnice ísť a kto by si ho mal prevziať do starostlivosti. Možno len na chvíľu, kým si zvykne na novú situáciu, kým mu niekto pomôže vybaviť debarierizáciu bytu a opatrovateľskú starostlivosť. Aby nemusel ísť do zariadenia sociálnych služieb pre seniorov, ktoré je pre štát oveľa nákladnejšou formou starostlivosti a o kvalite života seniora ani nehovoriac.

Ilustračná fotografia (zdroj: freepik.com)

Popíšte prosím Diagnostiku syndrómu týraného dieťaťa (v skratke syCAN) .

Detská obeť násilia sa dostáva k psychológom a lekárom až vtedy, keď je týranie, zneužívanie a zanedbávanie v takom rozsahu, že je to „očividné“. Ale to je už neskoro! Väčšinou sa to celé deje dlhšie predtým, než to vybuchne a ak niekto má šancu to odhaliť a zastaviť, tak je to sociálny pracovník za pomoci pedagógov, zdravotníkov, susedov a príbuzných. Sociálny pracovník chodí priamo do rodiny, kde sa spontánne reakcie členov rodiny udržiavajú veľmi ťažko pod kontrolou a tak má možnosť rýchlejšie odhaliť veci, ktoré sú v ambulanciách dobre skrývané. V spolupráci s pracovníkmi sociálnoprávnej ochrany detí sme počas niekoľkých rokov vyvíjali diagnostickú techniku, ktorá by pomohla rýchlo identifikovať ne/prítomnosť prejavov a príznakov toho, že dieťa nie/je fyzicky a psychicky týrané, sexuálne zneužívané alebo zanedbávané. Je to prvý vyvinutý, validizovaný a štandardizovaný diagnostický test určený primárne sociálnym pracovníkom alebo všeobecnejšie pracovníkom sociálnoprávnej ochrany, pomocou ktorého vie odborník otestovať , či a v akej miere je alebo nie je dieťa ohrozené syCAN. Opäť nad rámec ostatných profesií, test skúma nielen prejavy a príznaky u dieťaťa, ale sleduje aj rizikové faktory z prostredia dieťaťa. Ešte by som upriamila pozornosť na prejavy zanedbávania, ako formy domáceho násilia, ktorá je na Slovensku akceptovaná s vyššou toleranciou (je to podobné ako s alkoholom) a len málo ľudí ju vníma ako agresiu a ospravedlňuje ju chudobou. S týmto súvisí aj druhý posudzovací štandardizovaný nástroj, ktorý sme vyvinuli v našom výskumnom Centre pre rodinu a síce Vega test sociálnej rizikovosti rodiny.

Ilustračná fotografia (zdroj: freepik.com)

Čo pre Vás vyššie spomínané ocenenie znamená?

Ocenenie som síce dostala ja, ale patrí aj mojím kolegom na katedre, najmä dvom mladým kolegom, ktorí na tom so mnou pracovali, no a tiež vedeniu mojej fakulty, ktoré vytvára skvelé podmienky pre implementáciu tvorivých nápadov pracovníkov. Keď som na oceňovaní stála a počúvala, čo všetko dokázali moji ocenení kolegova z ďalších 4 fakúlt, nemohla som uveriť, aké skvelé veci u nás na Trnavskej univerzite tí skvelí ľudia robia. A to som počula len o ocenených. Dokázali to aj napriek hlboko poddimenzovanej podpore výskumu a nedostatočnej podpore výučby.

Jana Šnírerová