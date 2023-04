Zápisy prvákov do základných škôl v Trnave budú na budúci týždeň

Rodičia by mali svoje dieťa prihlásiť do školy v obvode, do ktorého podľa trvalého bydliska patria.

TRNAVA. Zápisy budúcich prvákov do základných škôl v Trnave budú vo štvrtok 13. a v piatok 14. apríla od 10:00 do 18:00. Trnava od minulého roku už nemá jeden školský obvod, ale je rozdelená na deväť obvodov. Rodičia by podľa vysvetlenia trnavskej radnice mali svoje dieťa prihlásiť do školy v obvode, do ktorého podľa trvalého bydliska patria. V tejto škole majú garantované miesto pre

ich dieťa.

Do školy mimo obvodu trvalého bydliska môžu byť deti zapísané len so súhlasom riaditeľov dotknutých škôl. Súčasťou všeobecne záväzného nariadenia o určení školských obvodov je aj zoznam ulíc, ktoré do jednotlivých obvodov

patria.

Zavedenie deviatich školských obvodov má podľa vedúceho odboru školstva Mestského úradu v Trnave Michala Špernogu časom prispieť k zníženiu mobility v meste ráno a popoludní, ďalej k posilneniu komunitného života v jednotlivých

častiach mesta tým, že deti z konkrétnej lokality budú chodiť do jednej školy, ale aj odbúrať stereotyp o lepších a horších školách.



Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava navštevuje približne 4800 žiakov, najviac ich majú školy na Námestí Slovenského učeného tovarišstva, Spartakovskej ulici a Ulici J. Bottu. V Trnave je aj niekoľko súkromných a

cirkevných základných škôl.



Zápisy detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa podľa ministerstva školstva konajú od začiatku do konca apríla. Miesto a čas zápisu určí

zriaďovateľ pre školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Spolu s termínom zápisu zverejní aj podmienky prijímania detí na vzdelávanie v základnej škole.

Rodič dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa, ktoré dovŕši šesť rokov veku k 31. augustu 2023 a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole bez ohľadu na to, či dieťa

dosiahlo, alebo nedosiahlo školskú spôsobilosť a je uňho predpoklad, že bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.