Ako účinne odstrániť zápach z chladničky?

Chuť na dobré raňajky po otvorení chladničky okamžite odoženie nepríjemný zápach.

Dva mesiace otvorená konzerva s olivami, kečup, v ktorom už nejaký ten piatok vzniká nový život či scvrknutá mrkva vytvoria kombináciu zápachov, po ktorých každého prejde chuť na raňajky. Ako odstrániť zápach z chladničky?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

A to sme ešte nespomenuli baktérie, ktoré striehnu na čerstvé potraviny. Chladnička nepatrí medzi veľké spotrebiče, ktoré by ľudia čistili každý týždeň. A to je chyba. Nechutný zápach môžete raz-dva zažehnať vďaka týmto tipom.

Ako často čistiť chladničku?

Hoci sa chladnička zdá na prvý pohľad čistá, jej zápach hovorí o opaku. Nestačí len letmo prebehnúť handričkou zaschnutú smotanu na polici. Chladničku treba vyprázdniť a poriadne vydrhnúť každý kúsok. Kto by chcel jesť potraviny, ktoré si lebedia v plesni a omrvinkách?

Ak chladnička zapácha, je najvyšší čas ju vyčistiť a až potom sa zaoberať preventívnymi tipmi na odstránenie nevábivej arómy. Čistenie by malo byť dvojfázové:

Raz za týždeň: vyhodiť všetky staré potraviny, nedojedky, odstrániť hrubé nečistoty a umyť police.

vyhodiť všetky staré potraviny, nedojedky, odstrániť hrubé nečistoty a umyť police. Raz za mesiac: vypnúť chladničku a pustiť sa do generálneho čistenia a umývania všetkých políc, priehradiek a škár za pomoci špeciálnych čistiacich prostriedkov proti plesniam a mikróbom. Pri generálnom upratovaní treba myslieť aj na odstránenie ľadu a vyčistenie mrazničky.

Domáce prostriedky na odstránenie zápachu z chladničky

Keď už je chladnička s mrazničkou dokonale čistá a leskne sa zvnútra aj zvonku, jej sviežosť predĺžia tieto domáce prostriedky:

Jedlá sóda

Jedlá sóda má množstvo využití nielen pri príprave jedál, ale aj pri čistení a odstraňovaní nepríjemného zápachu. Stačí ju nasypať do misky a vložiť do chladničky na niekoľko hodín.

Ocot

Kto by to bol povedal, že tak smradľavá vec, ako je ocot, môže zatočiť so zápachom? V domácnostiach starých mám ide o jeden z top čistiacich prostriedkov. Poradí si s vodným kameňom a taktiež odstraňuje pachy rôzneho druhu, či už z chladničky alebo práčky. Vodou s octom môžete priamo umyť vnútro chladničky, alebo ho použiť rovnako ako jedlú sódu. Za pár hodín nebude po zápachu ani stopy.

Citrón

Ak vám zo silnej octovej arómy vykrúca nos, dobrou alternatívou je citrón. Nakrájajte ho na plátky a umiestnite na tanierik do chladničky.

Esenciálne oleje

Prírodné vonné esencie naberajú na popularite nielen na navodenie pohodovej atmosféry, ale tiež pri bezchémiovom upratovaní domácnosti. Osvedčili sa vône ako eukalyptus, rozmarín, citrón, citrónová tráva, čajovník či pomaranč.

Veríme, že vám naše tipy pomôžu a že vám zápach z chladničky už viac nebude robiť žiadne starosti.

(zdroj: freepik.com)

Ako udržať chladničku bez zápachu dlho po vyčistení?