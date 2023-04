V Trnave potrebujú posily, o prácu v mestskej polícii nie je záujem

Záujem o prácu mestského policajta v Trnave je veľmi nízky.

TRNAVA. Počet úloh z roka na rok iba stúpa. Mestská polícia potrebuje posily, záujem o túto prácu však nie je taký, aký by si náčelník Mestskej polície (MsP) v Trnave Ivan Ranuša želal.

Neustále sa snažia získať nových ľudí, najmä mužov. V súčasnosti trnavský zbor MsP ráta so 63 príslušníkmi. Koľko chýba do optimálneho počtu? To sme zisťovali priamo u náčelníka.

Chcú posily

Ranuša nám potvrdil, že sa neustále snažia získať nové posily.

„Naposledy sme štyroch prijali na jeseň. Teraz máme na kurze odbornej prípravy ďalších štyroch, pracovať by mali začať začiatkom júna. Okrem nich by mala začiatkom mája nastúpiť jedna policajtka, ktorá má odbornú spôsobilosť,“ povedal Ranuša.

V článku sa ďalej dočítate Koľko mestských policajtov chýba v Trnave do optimálneho počtu,

čo všetko musia robiť,

aký je záujem o túto prácu, čo všetko ponúka

koľko žien chodí na pohovory,

čo predstavuje najväčšie ťažkosti počas pohovorov,

čo verbálne a fyzické útoky na hliadky.

Počet mestských policajtov nezávisí iba od rozlohy mesta a počtu jeho obyvateľov. Rozhodujúce je to, aké úlohy sa od nich očakávajú. Napríklad aj v súvislosti s rozširovaním regulácie statickej dopravy do ďalších častí mesta vzniká potreba zabezpečiť jej kontrolu na čoraz väčšom území.