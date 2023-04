Morenu utopia tento rok v Trnávke pri Bernolákovej bráne

Rozlúčku so zimou pripravili na nedeľu 2. apríla v Trnave.

TRNAVA. Rozlúčku so zimou pripravili na nedeľu 2. apríla v Trnave. Tradičný folklórny program Na kvetnú nedzelu má z roka na rok viac priaznivcov, ktorých zaujíma hádzanie Moreny do vody aj v mestskom prostredí. Tento rok bude v podaní folkloristov zo súborov Trnafčan, Trnavček, Drienka a Vieska. Informovala o tom Terézia Krupčíková z Mestského kultúrneho strediska Zaži v Trnave.

"Cesta Moreny na popravu sa začne o 15. 00 h. Veselý obrad lúčenia so zimou plynule prejde do vítania Letečka, ktoré spestria hudbou, spevom a tancom," uviedla. Program sa bude konať na Hlavnej ulici, kde návštevníkov privítajú stromy skrášlené jarnými a veľkonočnými ozdobami. V posledných rokoch ich v týždni pred Kvetnou nedeľou vyzdobujú žiaci trnavských škôl a podľa Krupčíkovej ich je z roka na rok viac, v tomto roku okolo 25. Morenu potom vhodia do potoka Trnávka na zmenenom mieste, nie pri knižnici, ako bolo roky zvykom, ale pri Bernolákovej bráne.

Veselé popoludnie spríjemnia aj stánky s tradičnými remeslami. "Záujemcovia si budú môcť pozrieť maľované kraslice, košíky z prútia, medovníky, veľkonočné dekorácie a tiež ochutnať tradičné koláče," doplnila Krupčíková. Podujatím Na Kvetnú nedzelu mesto Trnava takto už desaťročia udržiava stáročné ľudové tradície regiónu.