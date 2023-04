Veľká záhradkárska súťaž 2023

Pre nových aj verných predplatiteľov.

Písmo: A - | A + Diskusia nie je otvorená

TERMÍN KONANIA: od 3. 4. do 30. 6. 2023

Žrebovanie: 5.7.2023

Pre nových aj verných predplatiteľov.

Predplaťte si MY noviny, získajte zaujímavé benefity a budete zaradení do súťaže o 36 praktických cien.

Kde si môžete predplatné objednať? 0902 114 114

tatiana.mitasova@petitpress.sk

Kúpou predplatného automaticky získate tieto výhody:

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

ÚSPORA za rok ušetríte viac ako 25 eur oproti bežnej cene v stánku

ISTOTA za vkladané darčeky a špeciálne prílohy neplatíte zvýšenú cenu

BONUS získate špeciálny kupón so zľavami v hodnote viac ako 30 eur

POHODLIE nikam nemusíte chodiť, noviny vám doručíme priamo domov

HRA zaradenie do súťaže o praktické ceny

O čo hráte?

1. cena: OZY - Robotická kosačka bez potreby inštalácie od WIPER.sk

- Robotická kosačka bez potreby inštalácie od WIPER.sk 2. cena: Kúpele Lúčky - víkend.pobyt pre 2os. na 2noci s plnou penziou

- víkend.pobyt pre 2os. na 2noci s plnou penziou 3. cena: Kaštieľ Gbeľany - wellness pobyt exclusive pre 2 osoby

- wellness pobyt exclusive pre 2 osoby 4. cena: Skleník AGRO 2,4 m od sklenikyduha.sk

5. cena: Skleník AGRO 2 m od sklenikyduha.sk

6. cena: Vyvýšený záhon RETANGL od s klenikyduha.sk

7. cena: OZY - Komposter 850l +Urýchľovač do kompostéra 2,5kg

- Komposter 850l +Urýchľovač do kompostéra 2,5kg 8.-16. cena: nákupná karta intersport v hodnote 30 eur

v hodnote 30 eur 17.-26. cena: poukaz na nákup v hodnote 20 eur od garden-team.sk

27. cena: OZY - Kunagone ochrana proti kunám + Humac Agro 5kg

- Kunagone ochrana proti kunám + Humac Agro 5kg 28.-30. cena: OZY - Kunagone ochrana proti krtkom, mačkám

- Kunagone ochrana proti krtkom, mačkám 31. – 36. cena: poukaz na nákup v hodnote 10 eur od garden-team.sk

Akcia je určená pre nových aj verných predplatiteľov. Podmienkou zapojenia sa do súťaže je objednanie a úhrada minimálne ročného predplatného (plná sadzba aj dôchodcovská zľava) MY noviny v období od 3. 4. 2023 do 30. 6. 2023.

Objednávky predplatného vám vybavíme v redakciách, e-mailom: tatiana.mitasova@petitpress.sk alebo telefonicky na čísle 0902 114 114. Tak isto môžete vyplniť aj objednávkový formulár.

Objednávkový formulár

Pri objednávke predplatného je žiadateľ povinný uviesť kompletné údaje v tvare meno, priezvisko, bydlisko (doručovacia adresa), telefonický kontakt a email. V opačnom prípade bude objednávka považovaná za neplatnú a nebude zaradený do súťaže. Žrebovanie cien sa uskutoční 5. júla 2023.

Štatút súťaže nájdete aj na stránke https://bit.ly/statut-vzs-2023