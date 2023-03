Päť rokov po vražde novinára Kuciaka, dom vo Veľkej Mači zajtra zbúrajú

Na mieste vyrastie pamätník.

TRNAVA Trnavský samosprávny kraj informoval, že na želanie pozostalých bude dom na mieste tragickej smrti novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej zbúraný.

Župa následne na pozemku postaví Pamätník slobody slova vo Veľkej Mači, ktorého návrh vzišiel z výtvarno-architektonickej súťaže. Búracie práce začnú už zajtra (21. marca) o deviatej a ich realizáciu sa ponúkla zabezpečiť spoločnosť Hrachostav bezplatne.

Päť rokov od vraždy

„Minulý mesiac uplynulo päť rokov od vraždy dvoch mladých ľudí. Považujem za dôležité si ich pamiatku neustále pripomínať, a to najmä v dobe, keď význam slobody slova a jej zneužívania je viac ako aktuálny. Cieľom našej župy je vytvoriť pietne miesto, ktoré bude pripomínať ich odhodlanie a zároveň niesť silný odkaz pre budúce generácie. Aktuálne prebieha likvidácia všetkých objektov na pozemku vo Veľkej Mači tak, ako si to želali pozostalé rodiny. Výstavba, ako aj následná správa a údržba pamätníka, sa bude realizovať z rozpočtu župy,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že župa plánuje s výstavbou pamätníka začať v priebehu budúceho roka, a to po ukončení územného a stavebného konania, ako aj verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác.

Víťazný návrh pamätníka s názvom Záhrada pochádza od tvorcov Benjamína Brádňanského, Víta Haladu, Martina Piačeka a pracuje s naklonením pozemku, čo evokuje pocit nerovnováhy, vychýlenia a trvalej zmeny.

Pietne miesto

"Budúce pietne miesto bude na jednej strane pripomínať udalosti z minulosti, no na druhej strane ponúkne priestor na reflexiu a pohľad do budúcnosti," informuje kraj.

Do súťaže sa prihlásilo 30 návrhov, podmienky súťaže splnilo 27 z nich. Posudzovala ich deväťčlenná porota zložená z odborníkov z oblasti architektúry a výtvarného umenia, členov pozostalých rodín a trnavského župana.

V roku 2018 trnavská župa udelila novinárovi Jánovi Kuciakovi a jeho snúbenici Martine Kušnírovej Cenu slobody Antona Srholca in memoriam.

Odhadovaná cena výstavby Pamätníka slobody slova je viac ako 388 tisíc eur.