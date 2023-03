Vlaky z Trnavy pravidelne meškajú. Má to viacero dôvodov, tvrdí železničná spoločnosť

Reakcie cestujúcich v ankete na Facebook-u MY Trnava

Branislav S. – Ranný vlak 1732 z Trnavy (5.33) do Bratislavy (6.04) mešká pravidelne približne 5 minút. Niekedy mešká aj viac, čo potom komplikuje nadväznosť na mestskú hromadnú dopravu.

Lenka G. – Ráno chodievam o 6:02 do BA a pravidelne mešká 5 – 7 minút, ešte nešiel načas. Horšie je to poobede naspäť domov, kde je meškáva väčšinou 15 – 20 minút.

Dominika F. – Partner cestuje spojom Bratislava Vinohrady 22:34, ktorý má mať príchod 22:59 do Trnavy. Ešte sa ani raz nestalo, že by tak vystúpil, vždy 23:06 – 23:10.

Ivetulik I. – Ak by vlak ráno išiel načas, to by bol zázrak. Pravidelne vlak 7.30 z Trnavy mešká 5 minút, následne aj osobný vlak do Bratislavy ide s meškaním. Takisto aj vlak 7.02 a 8.02 vždy mešká.

Lubica B. – Katastrofa. Každý rýchlik ráno mešká, niektoré 5 minút, každý druhý deň aj 15 minút, čiže ak prídem na stanicu v Trnave 7:08, tak čakám do 7:45, ak mešká štvrťhodinu. A potom, samozrejme, už zmeškám aj autobus z Vinohradov.

Do ankety na našom Facebooku MY Trnava sa zapojilo v priebehu jedného dňa 50 respondentov. Všetci, ktorí reagovali, potvrdili, že vlakové spojenia do Bratislavy ráno pravidelne meškajú. (PB)