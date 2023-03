Odišiel do obchodu a už sa nevrátil, polícia hľadá Iosifa z Rumunska

Naposledy ho videli 21. februára.

TRNAVA. Trnavskí policajti naďalej pátrajú po nezvestnom 37-ročnom Iosifovi Mihai Szantovi z Rumunska. Naposledy ho videli 21. februára, keď mal popoludní odísť do obchodu. Posledná stopa by mohla smerovať do okresu Šaľa, informovala krajská policajná hovorkyňa v Trnave Zlatica Antalová.

"Muža ako posledný videl jeho spolubývajúci a zároveň kolega. Z obchodu sa už muž nevrátil a nikomu známemu o sebe nepodal žiadnu správu. Na trnavskej ubytovni pritom nechal všetky osobné veci. So sebou by mal mať len mobilný telefón, ktorý je však nedostupný," uviedla. Spojiť sa s ním sa pokúšala aj jeho najbližšia rodina, žiaľ bezúspešne. "

Jeho matka zostáva na Slovensku a na svojho syna sa neprestajne pýta a hľadá ho," dodala Antalová.

Nezvestný je vysoký 175 centimetrov a na ľavej strane hlavy má veľkú jazvu. Pri odchode mal na sebe tmavú dlhšiu bundu a tmavé nohavice. Mohol by sa pohybovať nielen po Trnavskom a Nitrianskom kraji, ale aj po celom území Slovenska.

"Ak niekto muža videl alebo má o jeho súčasnom pobyte akékoľvek informácie, nech bezodkladne kontaktuje políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158, prípadne nám napíšte súkromnú správu na sociálnej sieti Polícia SR Trnavský kraj," doplnila hovorkyňa.