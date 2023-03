Trnavčania si môžu hlasovaním vybrať projekty, ktoré im chýbajú najviac

Mesto Trnava si zostavuje rebríček plínovaných investícií, vyjadriť sa môže aj verejnosť.

TRNAVA. Obyvatelia Trnavy môžu hlasovať za projekty, ktoré by podľa nich mali dostať v rozpočte mesta prednosť medzi plánovanými investíciami. K dispozícii majú webstránku planujmesto.trnava.sk, kde môžu hlasovať až do

31. marca. Hlasuje sa udelením ôsmich bodov pre malé projekty a desiatich pre veľké (nad 300-tisíc eur). Konečné slovo v celom procese však budú mať mestskí poslanci, ktorí rozhodnú o tom, či sa projekty, ktoré od verejnosti dostanú

najviac hlasov, dostanú do rozpočtu mesta.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Trnavčania mohli podľa hovorkyne radnice Veroniky Majtánovej

na jeseň minulého roku odpovedať na otázku, čo treba zlepšiť

vo verejnom priestore v Trnave. Teraz sa môžu zúčastniť

hlasovania a podporiť tie najlepšie nápady. Vyberať si môžu

z nápadov, ktoré sa týkajú najmä revitalizácií vnútroblokov

či parkov, bezbariérového pohybu v meste, výbehov pre psov

alebo doplnenia športových prvkov a mobiliáru.

"Ľudia sa venovali aj témam dopravy a údržby, objavili sa tiež nápady

v oblasti sociálnych vecí, sietí či osvetlenia v meste.

Žiaden z nich sa nestratí, buď ich odložíme do ďalšieho

ročníka participácie, keď sa budú tematicky hodiť, alebo ich

rovno posunieme príslušnému odboru na vyriešenie. Pokiaľ ide

o menšie veci, ako je napríklad údržba komunikácií, tie sme

odovzdali príslušným oddeleniam tak, ako to robievame

napríklad pri riešení podnetov z Odkazu pre starostu,"

povedala Natália Nováková z referátu participácie Mestského

úradu v Trnave.

Napísali sme

Napísali sme Plynári chcú investovať pol miliardy do veterných elektrární, plány majú aj pri Drahovciach Čítajte

Okrem online hlasovania budú mať Trnavčania k dispozícii aj

tri verejné stretnutia k tejto téme. Prvé bude už v utorok

14. marca o 17:00 v Dennom centre pre seniorov na Limbovej

ulici, druhé v piatok 17. marca o 17:00 v Kultúrnom dome na

Ľudovej 14 a tretie v stredu 22. marca v rovnakom čase v

Dennom centre pre seniorov na Hlavnej ulici 8.