Starosta Drahoviec o veternej elektrárni: Rakúšania nám ponúkli šesťcifernú sumu, SPP memorandum o spolupráci

Veterný park by chceli postaviť viaceré firmy v extraviláne Drahoviec.

DRAHOVCE. Zámer výstavby veternej elektrárne v extraviláne obce Drahovce (okres Piešťany) medializoval nedávno Slovenský plynárenský priemysel (SPP). Sedem turbín by chceli postaviť za diaľnicou D1.

Spravodajské agentúry informovali aj o tom, že SPP už má predbežný súhlas obce Drahovce, čo vyvolalo medzi domácimi veľký rozruch. Bližšie sme sa na tému veterného parku porozprávali so starostom Miroslavom Ledeckým.

Ako ste sa o tomto zámere dozvedeli?

O tomto zámere ma prednedávnom informoval zamestnanec SPP počas približne trojminútového stretnutia na obecnom úrade v Drahovciach. Majú záujem o výstavbu veternej elektrárne v extraviláne našej obce, zhruba mi vysvetlil, kde to bude a to bolo tak všetko.

Čo ste SPP na ich zámer povedali?

Informoval som ich o prvom kroku, ktorý musia spraviť, to je podať žiadosť o zmenu územného plánu.

A poslali?

Áno, na A4 a nič extra v ňom neriešili. Iba čo chcú a kde to má byť.

V rozhovore sa ďalej dočítate V ktorej časti Drahoviec by mohol vzniknúť veterný park,

majú Drahovce ďalšie vhodné miesta,

kto sa ešte starostovi ozval a s akou ponukou,

ako sa k tomu postavili domáci.

Čo teraz s ňou budete robiť? Chystáte zmenu územného plánu obce?

Neplánujeme to tak skoro robiť, žiadosť sme riadne zaevidovali a založili do šanónu. O zmene územného plánu budú rozhodovať obecní poslanci. Mňa osobne zatiaľ nikto nepresvedčil, že je to dobrý zámer alebo zlý. Ja ako starosta sa na to pozerám cez optiku obce. Musíme sa správať ekonomicky a efektívne.