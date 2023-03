Nová posila dala hetrik. Chceli sme káder oživiť a skvalitniť, čo sa nám podarilo, hovorí tréner Malženíc

Malženice – Galanta 4:0 (1:0)

Hodnotenie trénera Jána Škreňa: " Úvod veľmi dôležitého stretnutia bol z oboch strán opatrný. Na ťažkom teréne sa Galanta viac zamerala na kompaktné blokové bránenie, pričom chceli vyrážať do rýchlych protiútokov. Hralo sa prevažne v strede poľa, kde bolo viacero ťažkých súbojov s častým prerušovaním hry. Veľmi nám psychicky pomohol gól striedajúceho Filipa Tomoviča v závere prvého polčasu. Do druhého dejstva Galanta vstúpila aktívnejšie so snahou urobiť niečo s výsledkom. Nám sa otvárali priestory a umnou kombinačnou hrou sme sa dostávali do gólových príležitostí. Potvrdzujúci gól o tom, že si stretnutie uhráme do víťazného konca bol gól Azeveda v 79. minúte. Následne sme poistili výsledok dvoma gólmi Tomoviča v záverečných minútach. Chlapcom by som chcel pogratulovať za zodpovedný, obetavý výkon s dobrou gólovou produktivitou."

Góly: 41., 83. a 89. Tomovič, 79. Azevedo

MALŽENICE: M. Vantruba – Rehák, Krajčovič, Ujlaky, Machovič (84. R. Kóša) – P. Karhan, Horvát (84. Orolín) – Azevedo, Cleber, Lukman (35. Tomovič) – Sekera (77. P. Kudlička)

GALANTA: Németh – Cehula (82. Kočík), Vass, Horník, Mečiar, Dibala (83. Katona), Adekuoroye, Mego, Radványi (70. Viola), Kiss, Davalos

Ostatné výsledky kola: Podkonice – Častkovce 1:2 (1:0), Veľké Ludince – Martin 3:0 (0:0), Bánová – Šaľa 0:0, Vrakuňa – Sereď 0:2 (0:2), Inter Bratislava – Nové Mesto 2:0 (0:0), Nové Zámky – Beluša 0:4 (0:1), Hamsik Academy BB – voľno.⋌ Martina Radošovská