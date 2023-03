Už dlhšie sa nikomu neozval, polícia hľadá Szantu z Rumunska

Trnavskí policajti pátrajú po nezvestnom Iosifovi Mihai Szantovi z Rumunska.

TRNAVA. Podľa polície zmizol 37 ročný Rumun bez stopy, kolegom z práce ani rodine sa dlhšie neozval.

Muža naposledy videl jeho spolubývajúci v utorok, 21. februára 2023. V popoludňajších hodinách mal odísť do obchodu, no naspäť sa už nevrátil a nikomu známemu o sebe nepodal žiadnu správu.

"V trnavskej ubytovni pritom nechal všetky osobné veci. So sebou by mal mať len mobilný telefón, ktorý je však nedostupný. Spojiť sa s ním skúšala aj jeho najbližšia rodina, no ani tej sa to žiaľ doposiaľ nepodarilo," informovala trnavská polícia na svojom Facebook-u.

Nezvestný Rumun. (zdroj: KR PZ TT)

Iosif Mihai Szanto z Rumunska je 175 cm vysoký a na ľavej strane hlavy má veľkú jazvu. Pri odchode mal na sebe tmavú dlhšiu bundu a tmavé nohavice.

Nezvestný muž by sa mohol pohybovať nielen po Trnave, ale aj po celom území Slovenska. "Ak ste muža videli, alebo máte o jeho súčasnom pobyte akékoľvek informácie, bezodkladne kontaktujte políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158, prípadne nám napíšte súkromnú správu na náš policajný FB," dodala polícia.