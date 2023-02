Archeológov v Trnave prekvapila veľkosť nálezu počas výskumu

Začiatkom týždňa odhalili pozostatky renesančného barbakanu spred Dolnej brány.

TRNAVA. Pod zemou ukryté pozostatky renesančného barbakanu spred Dolnej brány odhalili začiatkom týždňa počas archeologického výskumu na Námestí SNP v Trnave. Prekvapením je podľa vedúceho archeologického výskumu Erika Hrnčiarika z Trnavskej univerzity veľkosť barbakanu, ako aj veľmi dobrý stav tehlového muriva.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Na čo slúžil barbakan?

Archeológovia jeho polohu pred opätovným zahrnutím presne zadokumentujú a odkryté časti prekryjú geotextíliou. Po dohode s autorom projektu obnovy Námestia SNP v Trnave a investorom bude barbakan zrejme prezentovaný na povrchu dlažbou odlišnej farby.

Čítajte

Čítajte V októbri mi niekto poškodil auto, teraz mi chceli rozkopať dvere, hovorí matka samoživitelka Čítajte



Barbakan Trnavčania podľa Hrnčiarika v minulosti postavili pred Dolnú bránu na posilnenie obranného systému mesta, ktorý dovtedy pozostával z hradieb a samotnej brány. Mesto chránil pred delostreľbou, bol aj priestorom na zastavenie

možného nepriateľa. Barbakan bol nakreslený na vedutách z konca 17. a začiatku 18. storočia, ale podľa nich išlo len o malý priestor predbránia.

Odkryté časti muriva dokazujú, že išlo o pomerne veľký priestor, akoby námestie. "Barbakan zničili tesne predtým, ako sa začalo systematické mapovanie a plánovanie celého mesta. Preto sme nikdy nevedeli, aký je skutočný rozsah," vysvetlil Hrnčiarik význam najnovšieho objavu.

Archeológovia stavbu nezdržujú

Dolnú bránu, jeden zo vstupov do mesta, zbúrali približne pred dvesto rokmi, predbránie ešte skôr. Bolo to obdobie, kedy bolo potrebné uvoľniť vstup na Hornohrubú ulicu v centre mesta pre vtedajšiu dopravu. Archeologický výskum

súvisí s nedávno začatou rekonštrukciou Námestia SNP v Trnave.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Trnava kupuje od železníc sídlisko za takmer 1,3 milióna eur Čítajte

Archeológovia spolu so študentami klasickej archeológie Trnavskej univerzity podľa Hrnčiarika pracujú v súčinnosti so stavebnou firmou a nespôsobia zdržanie stavby. Podľa dohody by sa mali na stavenisku zdržať tri týždne.



Rekonštrukcia Námestia SNP, ktoré nadväzuje na Hlavnú ulicu, je so zazmluvnenou cenou 2,8 milióna eur jednou z najväčších investičných akcií mesta v tomto roku. Trnava získala na tento svoj projekt nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 1,8 milióna eur.