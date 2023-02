Rekonštrukcia mosta si vyžiada vylúčenie akejkoľvek dopravy

Po moste neprejdú ani chodci.

TRNAVA. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja chce v polovici marca začať s rekonštrukciou mosta cez potok Parná na ceste II. triedy v Horných Orešanoch v okrese Trnava. Práce si vyžiadajú vylúčenie osobnej, nákladnej aj autobusovej dopravy, po moste neprejdú ani chodci. Vyplýva to z oznamu, ktorý

zverejnila obec Horné Orešany a okolité obce.

Na práce majú tri mesiace

Rekonštrukciu za 493-tisíc eur bude vykonávať spoločnosť COLAS Slovakia,

na práce má podľa zmluvy tri mesiace. Práce na rekonštrukcii mosta sa mali pôvodne začať už pred rokom.

Vtedy vysúťažená firma, ktorá vo verejnom obstarávaní uspela s cenou 333-tisíc eur, si stavenisko neprevzala s vysvetlením, že po náraste cien stavebných materiálov je pre ňu zazmluvnená cena neakceptovateľná. Krajskí cestári preto vyhlásili nové verejné obstarávanie.



Na moste v Horných Orešanoch z roku 1969 zistili podľa technickej správy k pripravovanej rekonštrukcii niekoľko závažných porúch, ktoré skracujú jeho životnosť. Okrem toho môže byť ohrozená bezpečnosť cestnej premávky.

Rekonštrukciou prejde nosná konštrukcia mosta, ako aj jeho vrchná stavba, vrátane zábradlia.

Zanedbaná údržba

Most bol zaradený v stupnici technického stavu do piateho stupňa zo siedmich.

Most prezentoval pred dvoma rokmi trnavský župan Jozef Viskupič ako príklad, na ktorom sa prejavila dlhodobo zanedbaná údržba. Trnavský samosprávny kraj má v správe 385 mostov na cestách II. a III. triedy.



Obyvatelia Horných Orešian a susedných obcí musia počítať pre úplnú uzávierku mosta na ceste II/502 s dopravnými komplikáciami. Obec Horné Orešany na svojom webe informovala, že obchádzka pre osobné autá povedie zo Smoleníc cez Suchú nad Parnou, Košolnú a ďalej po zrekonštruovanej ceste do Dolných Orešian.

Autobusová doprava bude smerovaná cez spojovaciu komunikáciu popri Košolnej do Dolných Orešian. Nákladná doprava zo smeru Pezinok bude navádzaná na obchádzku cez Trnavu už v Modre a opačným smerom bude doprava odklonená v Trstíne.



So zmenou dopravy a dopravného značenia musia po začiatku rekonštrukcie rátať aj obyvatelia susednej obce Košolná.