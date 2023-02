Archeológovia hľadajú v Trnave ďalšie pozostatky stredovekých hradieb

Našli aj artefakty z doby kamennej.

TRNAVA. Súbežne s rozsiahlou obnovou Námestia SNP v Trnave hľadajú archeológovia ďalšie pozostatky stredovekých hradieb a bezpečnostného predpolia jednej z brán mestského opevnenia barbakanu. Zvyšky múrov, ktoré boli až do 19. storočia súčasťou fortifikačného systému, sa skrývali pod asfaltom miestnej komunikácie. Okrem nich našli aj artefakty z doby kamennej. TASR o tom informoval vedúci výskumu z Trnavskej univerzity (TU), archeológ Erik Hrnčiarik.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Písali sme

Písali sme Ako jediný sa na Slovensku profesionálne venuje chovu jedovatých hadov. V nemocnici ho už poznajú Čítajte

Vrátili sa po rokoch

Archeológovia sa na miesto vrátili po niekoľkých rokoch, keď bola odhalená dolná brána opevnenia Trnavy. Slúžila najmä pre prichádzajúcich zo smeru od vtedajšieho Prešporka. Teraz je v náznakovej rekonštrukcii jedným z turistických lákadiel. Mesto ako investor obnovy Námestia SNP má záujem v dlažbe farebne znázorniť aj pôdorys barbakanu, predpokladá sa, že mohol mať rozmery asi 20 krát 15 metrov. Podľa vedút zo začiatku 18. storočia je známe, ako zhruba vyzeral.

"Okrem iného mal napríklad aj peknú slavobránu s vyobrazením erbu Trnavy," uviedol Hrnčiarik.

Nevzdávajú sa

Niektoré časti základov jeho múru hrubého do 90 centimetrov už zem vydala, ďalšiu časť sa nateraz nedarí nájsť. Hrnčiarik nevylúčil, že v mieste, kde múr očakávali, došlo k zničeniu opakovanou výstavbou a výkopmi pre siete.

Čítajte tiež

Čítajte tiež Trnava kráľovsky zarába na parkovaní, tržby sa zdvojnásobili Čítajte

"Viaceré z nich nie sú vôbec nikde zaznačené, našli sme už napríklad päť vodovodných potrubí, o ktorých sa nevedelo, tiež potrubie na svietiplyn, ktorý Trnavčania kedysi využívali na osvetlenie centra," povedal. Zato kamenné základy tehlových hradieb, prináležiace k dolnej bráne na úrovni dnešného objektu okresného súdu, sa zjavili vo veľmi dobrom stave hneď, ako bol odstránený asfaltový povrch cesty.

Barbakany mestá stavali od druhej polovice 15. storočia, keď sa začal používať pušný prach na ich dobývanie. "Pred trnavskou dolnou bránou bola priekopa a cez ňu viedol padací most. Ak by v predpolí hradieb barbakan s dvoma či troma bránami nestál, nepriateľ by mal otvorenú priamu cestu pod hradby a dobytie Trnavy by nebola ťažká úloha," opísal archeológ. Takto obrancovia mesta postavili pred hradobným múrom baštu, kde mohli umiestniť aj delá.

Samostatným nálezom počas aktuálnych vykopávok sú fragmenty, dokazujúce osídlenie tejto lokality v čase praveku. Ide o úlomky keramiky či zvieracích kostí. "Predpokladali sme túto možnosť, nálezy boli predtým zaznamenané aj na neďalekej Vajanského ulici," doplnil Hrnčiarik.