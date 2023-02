Niektorí Trnavčania sa cítia znevýhodnení, za parkovanie v meste platia viac

Rezidentské parkovanie sa postupne dostáva do ďalších častí mesta.

TRNAVA. Rezidentské parkovanie sa postupne rozširuje do ďalších častí Trnavy. Zatiaľ čo v auguste 2021 sa rozbiehal pilotný projekt na sídlisku Ľudmily Podjavorinskej, v súčasnosti je už osem rezidentských zón plus tri mestské A - centrum, B - okolie centra, C - parkovisko pred poliklinikou.

O tej najnovšej, R8, rozhodli poslanci na utorňajšom zasadnutí mestského zastupiteľstva.

„R8 bude na Vajanského, všeobecne záväzné nariadenie bude účinné od 1. marca. O štarte regulácie budeme obyvateľov informovať vopred aj cez informačné letáky priamo do schránok,“ popísala Veronika Majtánová, hovorkyňa mesta.

Ostatné rezidentské zóny už fungujú, teda okrem R6 na Ulici Vladimíra Clementisa, Teodora Tekela a Juraja Slottu. Tam sa čaká na dokončenie vodorovného dopravného značenia.

Trnavčan Tomáš zo sídliska Na Hlinách nám adresoval podnet, v ktorom tvrdí, že sa cíti znevýhodnený.

Podobný problém majú aj ďalší ľudia z tých častí, kde ešte nie je zavedené rezidenčné parkovanie.