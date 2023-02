Trnavské volejbalistky v pohári neuspeli proti Slávistkám. Cez víkend im môžu vrátiť prehru

Po viac ako mesiaci sa predstavia na domácej pôde.

POPRAD. Cez víkend sa trnavské volejbalistky Hit UCM Trnava zúčastnili na Niké Superfinále Slovenského pohára o pohár Štefana Pipu v Poprade.

Pre trnavské družstvo to bola premiérová účasť v semifinále tohto podujatia a taktiež potvrdením aktuálnej výbornej formy "Hitiek".

Ako jediné zdolali Slávistky

Hráčky Hit UCM Trnava sa však nakoniec netešili z účasti vo finále, pretože nestačili na favorizované hráčky Slávie EU Bratislava a podľahli im 3:0.

V prvom semifinále si postup do nedeľného finále vybojovalo družstvo VKP Bratislava, ktoré zdolalo VK Nové Mesto nad Váhom 3:1.

Hráčky Trnavy boli jediným družstvom, ktoré dokázalo v prebiehajúcej sezóne zdolať Slávistky a to 3:2, preto sa očakával dramatický priebeh zápasu.

Napriek tomu, že výsledok hovorí o jasnom víťazstve Slávistiek, nebolo tomu tak, lebo prehra v dvoch setoch bola najtesnejším rozdielom a zápas trval viac ako 100 minút.

Počas celého prvého setu však viedli hráčky z Bratislavy, najmä vďaka výbornej obrane v poli a na sieti.

Trnavčanky sa veľmi ťažko presadzovali v útoku a začali doťahovať až v koncovke setu, keď zo stavu 17:20 znížili na 20:20 aj vďaka tomu, že do haly vstúpilo asi 50 futbalových fanúšikov Spartaku Trnava, ktorí si predĺžili pobyt v Poprade po zápase Spartaka s Liptovským Mikulášom.

Potom ale slávistky odskočili na rozdiel dvoch bodov, pričom Trnavčanky opäť dokázali dotiahnuť na 22:22. Rozhodujúce momenty setu však zvládla lepšie Slávia a vyhrala tesne 25:23.

Náročný a dramatický zápas

Druhý set sa niesol v réžii bratislavského družstva, ktorý ho zakončil nakoniec desaťbodovým rozdielom.

V treťom sa ale Trnavčanky zmobilizovali a v prvej polovici setu viedli. Slávistky ale otočili stav a dotiahli druhý set do stavu 20:16. Zverenkyne trénera Rastislava Filípka vyrovnali na 20:20. Za stavu 22:22, ale Bratislavčanky opäť pridali dva body a tento náskok si ustrážili až do konca setu aj zápasu.

Slávia EU Bratislava nakoniec po náročnom a dramatickom zápase s Trnavou nedokázala napodobniť výsledok zo soboty a podľahla vo finále VKP Bratislava 3:0.

Víťazstvo v Niké Slovenskom poháre bolo pre hlavného trénera VKP Bratislava Pavla Bernátha, ktorý pôsobil dve sezóny aj v Trnave, premiérové s družstvom VKP.

Hit UCM Trnava napriek prehre zanechal v Poprade sympatický dojem a ďalej sa sústredí na pokračovanie Niké extraligy žien.

Hlasy trénerov:

Rastislav Filípek, tréner Hit UCM: „Nepredali sme kožu lacno. Prehrali sme dve tesné koncovky. Rozdiel bol minimálny iba na útoku. Som rád, že nás prišli povzbudiť aj fanúšikovia. Nevedeli sme ubrániť útoky Haškovej a Doludovej, kým Slávia dokázala eliminovať Konárovú s Rosinskou.“

Michal Matušov, tréner Slávie EU: „Do zápasu sme vstúpili so správnym sebavedomím. Tak, ako sa na takýto zápas o postup do finále Slovenského pohára patrí. Počas celého duelu ho bolo z hráčok cítiť. Vyšlo nám to, čo sme si pred stretnutím povedali. Podarili sa nám pekné veci a som rád, že sme vyhrali.“

NIKÉ SUPERFINÁLE SLOVENSKÉHO POHÁRA – ŽENY – SEMIFINÁLE – SOBOTA:

HIT UCM TRNAVA – VK SLÁVIA EU BRATISLAVA 0:3 (-23, -15, -23)

Rozhodovali: Yurlov a Porvazník, 600 divákov.

HIT UCM: Sivičeková 0, Rosinská 7, Límová 5, Povrazníková 12, Konárová 10, Kotuličová 5, liberky Pagáčová a Poláčková (Chovanová 0, N. Jánošíková 1, Ritterová 0). Tréner: R. Filípek.

VK SLÁVIA EU: A. Fričová 9, K. Slivková 4, Doluda 18, Hašková 14, Páneková 4, S. Slivková 5, liberka Magdinová (Cibulová 0, Pavlíková 0). Tréner: M. Matušov.

Najlepšie hráčky: Ivana Povrazníková (Hit UCM Trnava) – Simona Slivková (VK Slávia EU Bratislava)

Po viac ako mesiaci sa trnavské volejbalistky predstavia na domácej pôde v Mestskej športovej hale. Už v sobotu 18. februára 2023 o 19.00 hod. môžu hráčky Hit UCM Trnava vrátiť prehru Slavistkám v rámci 2. časti Niké extraligy žien a vyrovnať stav vzájomných zápasov v tejto sezóne na 2:2.