Ďalšia čelná zrážka na obchvate Trnavy. Vodič nedal prednosť pri prejazde cez križovatku

Najproblémovejšiu križovatku v meste polícia rieši.

TRNAVA. Neubehol ešte ani týždeň od poslednej čelnej zrážky na obchvate mesta Trnava a polícia tu opäť riešila dopravnú nehodu, ku ktorej prišlo včera (14. februára) okolo 22:00 hodiny.

Podľa jej informácií išiel 53-ročný vodič po ulici Zavarská a pri prejazde cez križovatku nedal prednosť vodičovi druhého osobného auta značky Ford Focus, ktoré išlo zo smeru R1 na Bučany. Výsledkom dopravnej nehody bola čelná zrážka a dve zranené osoby.

"Po čelnej zrážke sa Ford Focus prevrátil na bok, potom späť na kolesá až skončil mimo cestu. Pri nehode sa zranili dve osoby práve v tomto aute.

Záchranári ich predbežne so zranením do šesť týždňov previezli do trnavskej nemocnice," informuje trnavská krajská polícia.

Policajti alkohol u vodičov pri dychových skúškach nezistili. 53 ročnému vodičovi bol na mieste zadržaný vodičský preukaz.

Ako ďalej informuje polícia, dlhodobo rieši najproblémovejšiu križovatku v Trnave so všetkými zainteresovanými stranami.

"Jedno z riešení, ktoré navrhujú dopravní inžinieri, je vybudovanie mimoúrovňovej križovatky, ktorá by mala zvýšiť najmä bezpečnosť a bezproblémové odbočovanie vodičov doľava.

Kým však príde k jej kompletnému schváleniu, žiadame vodičov, aby boli pri prejazde maximálne obozretní," dodáva polícia.