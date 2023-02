Búrlivé výšiny naštudoval v DJP v Trnave režisér M. Amsler

Najnovším prírastkom repertoáru trnavského Divadla Jána Palárika (DJP) je adaptácia románu Emily Brontëovej Búrlivé výšiny.

TRNAVA. Najnovším prírastkom repertoáru trnavského Divadla Jána Palárika (DJP) je adaptácia románu Emily Brontëovej Búrlivé výšiny. S hercami súboru inscenáciu naštudoval hosťujúci režisér Marián Amsler. Premiéra sa uskutočnila v piatok (10. 2.) a je v poradí 284. titulom v 49-ročnej histórii divadla.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Režisér zaangažoval do inscenácie takmer celý súbor DJP a ako uviedol, už pri dramatizácii myslel na obsadenie jednotlivých postáv. Kým v úlohe zlomeného, nezlomného, tvrdého a milujúceho Heathcliffa sa vystriedali dvaja herci – Matúš Beniak a Tomáš Vravník, dvojrolu Catherine Earnoshowovej a jej dcéry Cathy Lintonovej zveril herečke Dane Droppovej. Celým dejom diváka však sprevádza iná postava – slúžka Nelly Deanová v podaní Tatiany Kulíškovej.

"Je to postava, ktorú v mnohých filmových adaptáciách autori posunuli do úzadia alebo ignorovali. Ona však v predlohe rozpráva celý príbeh, čo bolo aj vzhľadom na jej status pre romantickú literatúru a obdobie, do ktorého je román zasadený, nezvyčajné. Rozhodol som sa posunúť ťažisko sprostredkovávania zvratov a emócií práve na ňu, už aj preto, že som vedel, že členka súboru Tatiana Kulíšková ako vynikajúca herečka to dokáže uniesť," uviedol Amsler pre TASR.

Búrlivé výšiny sú kultový román o nenaplnenej ľúbosti dvoch mladých ľudí z odlišných prostredí. "Je to temný príbeh o zradenej, ubolenej láske, ktorá sa zmení na túžbu po pomste. Kladie otázku, čoho všetkého je schopný človek so zlomeným srdcom," uviedla dramaturgička DJP Lucia Mihálová. Konanie ústrednej dvojice má vplyv nielen na oboch - dcéru pána domu Catherine a najdúcha Heathcliffa -, tragické dôsledky znáša aj nasledujúca generácia.

Režisér na stvárnenie vypätých emócií vymyslel, ako uviedol, dosť náročnú koncepciu. Veľmi výraznú pohybovú zložku pod taktovkou Lukáša Bobalíka podčiarkuje komplikovaná scénografia Marije Havran. "Dali sme na scénu kopce a lávku vo výške, nie je to ako v konverzačnej dráme, kde herci prídu, posadia sa na pohovku a rozprávajú, ale scéna vyžaduje od nich extrémne nasadenie, aj fyzické," povedal Amsler. Atmosféru dotvára hudba oceňovaného českého skladateľa Ivana Achera.

Napísali sme

Napísali sme Plynári mu mesiace posielajú preplatok, Trnavčan im chce zaslať upomienku Čítajte

Postavu manžela Catherine zveril režisér Braňovi Mosnému, manžela Cathy Lintona Heatcliffa Martinovi Križanovi. Do rodín postihnutých krutým osudom patria aj Isabella Lintonová (Petra Blesáková), Hidley Earnshaw (Michal Jánoš) a Hareton Earnshaw (Martin Kochan). Dandyho z Londýna, ktorý je objektom rozprávania Nelly a ktorý sa potom podľa Amslera nestačí čudovať a nakoniec musí utiecť z drsného prostredia vresovísk, stvárňuje Martin Hronský. Sluhu Josepha hrá Vladimír Jedľovský.

Reprízy inscenácie najbližšie bude DJP uvádzať 11. februára a 3. a 4. marca.