V základnej škole v Hlohovci testujú február bez domácich úloh

HLOHOVEC. V Základnej škole s materskou školou Koperníkova v Hlohovci sa rozhodli v mesiaci február dať domáce úlohy do roviny dobrovoľného precvičovania a upevňovania učiva. Dočasne poverený minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký je za to, aby deti čo najviac práce a vzdelávania urobili v škole, ale nie je za striktný zákaz domácich úloh.

K februárovej škole bez domácich úloh pristúpila škola v súlade s modernizáciou vyučovacieho procesu, názormi psychológov a v záujme odstraňovania stresov žiakov z domácej prípravy. "V mesiaci február domáce úlohy nebudú uvádzané na EduPage, žiaci si ich poznačia/nepoznačia do slovníčkov individuálne, nebudú kontrolované vyučujúcimi, môžu byť obsahom preverovania vedomostí a ich plnenie sa pre vyučujúceho môže stať za vopred určených pravidiel jedným z kritérií hodnotenia žiakov," uvádza sa na webe školy. Základná škola zároveň poukazuje na to, že tento mesiac je pilotný a ukáže, koľko snahy a zodpovednosti je v žiakoch.

Domáce úlohy plnia podľa Horeckého viacero účelov. Jedným z nich je, že dieťa potrebuje mať priestor i na individuálnu samostatnú prácu. "Ten priestor môže mať aj v škole, to znamená, že potom ho nepotrebuje doma, keď hovoríme o tomto účele domácej úlohy. Sú krajiny alebo školy, kde to tak robia, s tým, že deti dostávajú tento priestor priamo v škole," poznamenal šéf rezortu školstva. Zároveň poukázal aj na susedné Rakúsko, kde sú deti dlhšie v škole popoludní.

Ďalším účelom domácich úloh je aj to, že niektoré deti potrebujú viac času na to isté, čo iné dieťa urobí za polovičný čas. "Aby sa také dieťa nestratilo z peletónu, aby si dokázalo osvojiť potrebné zručnosti a vedomosti, môže potrebovať takúto individuálnu podporu," vysvetlil minister školstva. Poukázal i na to, že niektoré školy už teraz poskytujú takýto priestor žiakom, napríklad v školskom klube detí.