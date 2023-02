R.Mikulec si v Trnave pripomenul Európsky deň čísla 112 a predstavil novú službu

Mikulec vyjadril uspokojenie aj nad prijatím novely zákona o IZS.

TRNAVA. Koordinačné stredisko Integrovaného záchranného systému (IZS) v Trnave pri príležitosti Európskeho dňa čísla tiesňového volania 112 navštívil v piatok dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Vyzdvihol dôležitosť systému pri záchrane ľudských životov a ocenil prácu všetkých zložiek IZS. Zároveň predstavil novú službu lokalizácie volajúceho, ktorá uľahčuje prácu operátorov IZS a zefektívňuje adresné vyslanie záchranných zložiek na miesto udalosti.

"Číslo 112 obyvatelia Slovenska poznajú a volajú naň. Nielen vtedy, keď sú v tiesni či ohrození života, ale aj vtedy, keď majú iné problémy," povedal. Nová služba presnejšej lokalizácie volajúceho (AML) umožní podľa ministra volajúceho v tiesni nájsť s presnosťou do štyroch metrov v intraviláne a v extraviláne do 20 metrov.

Mikulec vyjadril uspokojenie aj nad prijatím novely zákona o IZS. Posilňuje postavenie Policajného zboru, ktorý sa stáva základnou záchrannou zložkou spolu s doterajším Hasičských a záchranným zborom, záchrannou zdravotnou službou, banskou a horskou záchranou službou a kontrolnými chemickými laboratóriami. "Novela prináša aj ďalšie dôležité zmeny," uviedol. Patrí k nim aj možnosť vytvárania integrovaných bezpečnostných centier, spoločných pracovísk koordinačného centra IZS, operačných stredísk tiesňového volania a orgánov krízového riadenia na úrovni kraja. "Svojím vybavením budú centrá konečne adekvátne 21. storočiu," doplnil minister.

Generálna riaditeľka sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR Michaela Kaňová informovala, že vlani bolo všetkých volaní v SR na tiesňovú linku 112 viac ako 900.000 a vyše 16.000 SMS správ. Najviac volaní bolo v Prešovskom a Košickom kraji. Identifikovaných bolo 693.964 volaní. "Ide o hovory z mobilných telefónov so SIM kartou. Ďalších 209.964 bolo neidentifikovaných. Sú to volania z telefónov bez SIM karty alebo mimo dosahu siete. Linka 112 je jediná v SR, na ktorú je možné sa dovolať bez SIM," uviedla. Neoprávnených hovorov bolo 32 percent z celkového počtu, čo však Kaňová považuje za úspech, keďže len pred pár rokmi to bolo aj viac ako 60 percent. Slovensko sa v tejto kategórii nachádza v rámci Európy zhruba v strede rebríčka.

Mikulec sa počas návštevy v Trnave v priestoroch okresného úradu, kde IZS sídli, stretol aj so žiakmi základnej školy z obce Špačince, ktorí sa pri príležitosti Európskeho dňa 112 prišli zoznámiť s prácou strediska. V závere sa stretol so zamestnancami koordinačného strediska IZS.