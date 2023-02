Slovenské basketbalistky privítajú v Piešťanoch súperky zo Švajčiarska

Bojujú o miestenku na tohtoročné majstrovstvá Európy v Slovinsku a Izraeli.

PIEŠŤANY. Pred basketbalistkami Slovenska stojí prvá prekážka v naháňaní miestenky na tohtoročné majstrovstvá Európy v Slovinsku a Izraeli.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V domácom stretnutí so Švajčiarskom (štvrtok 9. februára o 18.00 h v Piešťanoch) je potrebné uspieť, aby sa reprezentačnému tímu podarilo zachovať nádej na druhé miesto v H-skupine.

Rovnako bojuje aj Luxembursko

Karty v slovenskej skupine sú rozdané celkom jasne, Taliansko si už pred februárovými zápasmi zabezpečilo účasť na finálovom turnaji európskeho šampionátu.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: S posilami je spokojný. Michal Gašparík chce získať ešte jednu Čítajte

O ďalšie potenciálne miesto hrá okrem Slovenska, Švajčiarsko a Luxembursko. K víťazom skupín, ktorí si zabezpečia automatický postup na ME, sa pridajú štyri najlepšie tímy z druhých miest. Túto zostavu dopĺňajú ešte organizátori podujatia, Slovinsko a Izrael.

Slovenky hrajú o 13. účasť na majstrovstvách Európy. „S tým, že to už nie je v našich rukách, neurobíme teraz nič. Čo však vieme urobiť je vyhrať oba domáce zápasy. Všetky chceme hrať na majstrovstvách Európy.

Niektoré už máme za sebou viacero šampionátov, ale predsa len, nedeje sa to každý rok. Pre každú jednu z nás je to motivácia,“ povedala pre TASR reprezentantka Slovenska Terézia Páleníková.

Oslabenie na poste rozohrávačky

Na záver kvalifikačnej H-skupiny sa tím trénera Juraja Suju musí vyrovnať s oslabením na poste rozohrávačky. K dispozícii nie je skúsená dvojica Barbora Wrzesińská a Nikola Dudášová.

„Oba zápasy musíme vyhrať. Proti Švajčiarsku nie je skóre až také dôležité, to bude v tom druhom stretnutí. Treba vyhrať s čo najvyšším rozdielom. Myslím si, že stále je tu dosť báb, ktoré môžu dostať priestor a zaslúžia si miesto v tíme. To, že predtým možno nehrávali neznamená, že sú zlé basketbalistky.

Všetky hráčky hrávajú kvalitné súťaže, či už na Slovensku alebo v zahraničí. Všetci sme na to pripravení,“ poskytla svoj pohľad na túto situáciu rozohrávačka Radka Stašová.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Kanadské bodovanie neriešim, hovorí Roman Kukumberg starší Čítajte

Švajčiarsko je na papieri možno najslabším tímom v našej skupine, ale ako ukázal vzájomný duel z novembra 2021 (65:50), tak bez boja potrebné víťazstvo Slovensku len tak nedarujú.

„Švajčiarsko je súper, u ktorého sme vyhrali po nie dobrom výkone. V druhom polčase sa to zlepšilo, vyhrali sme tam o 15 bodov, ale nebol to ľahký zápas. My sme s nimi hrali pred rokom a pol, takže jasné, že sú zmeny. Musíme sa na to zodpovedne pripraviť, potrebujeme to zvládnuť, čo i len o bod, ale potrebujeme,“ uviedol reprezentačný tréner Juraj Suja.

K úspechu ich poženie domáce publikum, pred ktorým sa naposledy Slovenky predstavili 11. novembra 2021 proti Taliansku.

Hrajú živelne a veľa behajú

Kouč nášho reprezentačného tímu na záver upozorňuje, na čo si pri Švajčiarsku dať pozor: „Je to družstvo, ktoré nie je vysoké. Hrá živelne, veľa behá a má mnoho podobne vysokých dievčat.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Hlohovec mení trénera. Je to pre mňa výzva, hovorí Juraj Kuťka Čítajte

Je to z tohto pohľadu nie úplne štandardné, pretože všetci sú všade. Je to tím v kvalifikácii o majstrovstvá Európy, čiže tu niet slabého súpera.“ Priamy prenos zo zápasu so Švajčiarskom odvysiela športová televízia JOJ Šport.

Širšia nominácia Slovenska na zápasy kvalifikácie ME 2023 proti Švajčiarsku (9. februára) a Luxembursku (12. februára):

Hráčky: Alexandra Buknová, Lucia Hadačová, Viktória Havranová, Soňa Svetlíková (všetky MBK Ružomberok), Ema Rodáková (YOUNG ANGELS Košice), Ivana Jakubcová (Union Féminine Angers/Fr.), Natália Martišková, Alica Moravčíková (obe Piešťanské Čajky), Miroslava Mištinová (Zaglebie Sosnowiec/Poľ.), Sabína Oroszová (UNI Győr/Maď.), Terézia Páleníková (CDB Clarinos Tenerife/Šp.), Veronika Remenárová (Rutronik Stars Keltern/Nem.), Radka Stašová (Al-Qázeres Extremadura/Šp.), Stella Tarkovičová (GiroLive Panthers Osnabrück/Nem.)

Realizačný tím: Juraj Suja – hlavný tréner, Peter Jankovič a Miloslav Michálik – asistent trénera, Tomáš Horký – manažér tímu, Ján Meszároš – lekár, Michael Bujňák – fyzioterapeut, Erika Šerfőzőová, a Marián Vlkovič - maséri

Program H-skupiny kvalifikácie ME 2023 žien:

štvrtok 9. februára:

18.00 h: SLOVENSKO - Švajčiarsko

19.00 h: Luxembursko - Taliansko

nedeľa 12. februára:

17.00 h: Švajčiarsko – Taliansko

19.00 h: Slovensko - Luxembursko

Tabuľka H-skupiny:

1. Taliansko 4 4 0 310:203 8 – postup na ME

2. Slovensko 4 2 2 268:257 6

3. Luxembursko 4 1 3 240:260 5

4. Švajčiarsko 4 1 3 180:278 5