Kanadské bodovanie neriešim, hovorí Roman Kukumberg starší

Bol na prahu NHL. Dnes je Roman Kukumberg jedným z najproduktívnejších hráčov Slovenskej hokejovej ligy.

42-ročný Roman Kukumberg získal za 35 zápasov 12 gólov a 41 asistencií. Patrí medzi najlepších hráčov Slovenskej hokejovej ligy. V najproduktívnejšej trojici z ligy sú jeho spoluhráči z lajny Miklík (24+33) a Antonov (28+23).

V tejto sezóne vám ide s Miklíkom a Antonovom karta. Všetci máte nad 50 bodov. Aké je tajomstvo vášho úspechu?

„Hrali sme spolu aj v minulej sezóne a sadli sme si. Na ľade sa už poznáme a máme šťastie. Baví nás to... “



Ako to robíte, že v 42 rokoch „rozbíjate“ Slovensku hokejovú ligu?

„(Smiech). Nemyslím si, že niečo rozbíjam. Baví ma nahrávať a v lajne mám dvoch strelcov, s nimi je to jednoduchšie.“

Pre vás je táto sezóna jedna z najlepších v kariére. Iba druhýkrát v kariére ste nazbierali 50 bodov za sezónu. Ako to vnímate?

„Body vôbec neriešim, ak by som ich nemal, tak mi to vôbec nevadí. Body sú iba výsledkom mojej tvrdej práce.“

Trnava sa nachádza na druhom mieste v tabuľke. Aké je tajomstvo vášho úspechu?

„V tíme sme výborná partia, keď sa človek teší do šatne a vie, že sa tam bude celý čas smiať. Je radosť hrať. Tréneri odvádzajú výbornú prácu. Do toho je psychická pohoda, to je veľmi dôležité. “

