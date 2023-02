Bicyklovanie v Cíferi bude bezpečnejšie, cyklistom vybudujú nové komunikácie

V Cíferi je bicykel už roky bežným dopravným prostriedkom na ceste do obchodu, do kostola, na úrad či do práce.

CÍFER. Obec Cífer v okrese Trnava v tomto roku výrazne zlepší podmienky pre cyklistov. Už na jar má začať výstavba dvoch úsekov cyklistických komunikácií v celkovej dĺžke takmer 1,9 kilometra. Obec za ne podľa zverejnených zmlúv zaplatí spolu takmer 500-tisíc eur. Peniaze na cyklistickú infraštruktúru získala z eurofondov určených na bezpečnú a ekologickú dopravu v regiónoch.

Jeden z úsekov na má byť hotový do šiestich mesiacov, druhý do deviatich mesiacov od odovzdania staveniska. Podľa starostu Maroša Sagana musia byť tieto eurofondové projekty dokončené najneskôr do konca tohto roku. Obec Cífer sa okrem výstavby týchto dvoch úsekov vráti aj k výstavbe cyklotrasy zo železničnej stanice cez Bernolákovu, Štefánikovu a Trnavskú ulicu, s ktorou stavebná firma začala ešte v roku 2019. Neskôr zhotoviteľ po právnom spore v zmysle mimosúdnej dohody od zmluvy odstúpil. Na tento dôležitý úsek bude podľa Sagana vyhlásené nové verejné obstarávanie, ak nenastanú ďalšie komplikácie, hotový by mal byť tiež ešte v tomto roku.

Cífer je najväčšou obcou v okrese Trnava, bicykel je v nej už roky bežným dopravným prostriedkom na ceste do obchodu, do kostola, na úrad či do práce. Cyklisti majú už dva roky v obci k dispozícii aj štyri cykloprístrešky na bezpečné odloženie bicyklov. Okrem centrálnej časti sú súčasťou Cífera aj miestne časti Jarná a Pác. Cyklotrasa do časti Pác je už prakticky dokončená.