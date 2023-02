Obnova námestia ide podľa harmonogramu, mesto má plány aj s bývalou Kalokagatiou

Podmienkou získania nenávratného finančného príspevku je, že námestie musí byť hotové tento rok.

TRNAVA. Kompletná obnova Námestia SNP je v plnom prúde, robotníkom praje počasie v podobe miernej zimy. Oveľa horšie by to bolo v prípade výrazného sneženia. Aj napriek tomu, že aktuálne padá sneh, vážnejšie problémy by prebiehajúcej rekonštrukcii spôsobiť nemal. Otázne budú nadchádzajúce mrazy, ktoré majú zasiahnuť celé Slovensko.

Samospráva ju označila za top investíciu tohto roka, ktorá kompletne zmení ráz tejto časti centra. Po jej dokončení sa tu už s autami neráta.

Odstraňuje sa podložie

Na radnici sme sa pýtali, čo sa aktuálne robí. Dozvedeli sme sa, že práve sa demontujú a odstraňujú pôvodné povrchy a podložie.