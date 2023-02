Charita rozbieha zaujímavý projekt. Starý nábytok repasujú ľudia bez domova

Pôjde o Nábytkovú banku.

TRNAVA. Trnavská arcidiecézna charita spustila projekt Nábytková banka, v rámci ktorého ľudia bez domova repasujú starý drevený nábytok.

Zamestnanci charity oslovili sto ľudí, ktorí žijú na ulici, a do projektu v Trnave zapojili prvých piatich klientov. Pracovná terapia im má pomôcť pri návrate k normálnemu životu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Aj pre verejnosť

Charita sa rozhodla ísť cestou repasovania nábytku, ktorý už takmer desať rokov poskytuje ako formu pomoci ženám samoživiteľkám, seniorom, či rodinám žijúcim v neistých podmienkach.

Ľudia bez domova budú podľa Dariny Kukuľovej Kvetanovej z Trnavskej arcidiecéznej charity nábytok repasovať nielen pre tieto skupiny ľudí, ale ponúkajú túto službu aj pre verejnosť.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Kraj má vypracovanú stratégiu rozvoja zdravotníctva na najbližšie roky Čítajte

Majitelia starého dreveného nábytku, ktorý má pre nich výnimočnú hodnotu, si ho môžu nechať repasovať v jej stolárskej dielni. Získajú tak vynovený kus a zároveň podporia ľudí bez domova na ich ceste za lepším životom.

Túžba patriť do komunity

Samotnej práci s drevom predchádzajú rozhovory so sociálnymi pracovníkmi a psychologičkou. Podľa sociálnej pracovníčky Sone Pobieckej by najväčšou motiváciou pre klientov zapojených do Nábytkovej banky mohla byť túžba patriť do komunity.

„Títo ľudia získavajú pri repasovaní nábytku možnosť vytvárať hodnoty. Veríme, že účasť na takejto aktivite ich bude napĺňať po ľudskej aj psychickej stránke, aby mohli napredovať a v budúcnosti sa zamestnať,“ vysvetľuje Pobiecka.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Pre vysoký počet ochorení zatvorili niekoľko materských a základných škôl Čítajte

Podľa koordinátora projektu Nábytková banka Patrika Bellaya je pracovná terapia výborný spôsob, ako nadviazať vzťah s klientom.

„Pri spoločnej aktivite si dôveru získame podstatne ľahšie aj rýchlejšie, ako pri rozhovore v kancelárii,“ vysvetľuje. Podobné projekty, ktoré spájajú prácu s ľuďmi v núdzi a zároveň ekologicky zhodnocujú staré veci, fungujú úspešne aj v zahraničí.