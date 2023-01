Trnavčan pri agresívnej jazde rozbil dve autá a ohrozil chodca, skončil v cele

Agresívnou jazdou ohrozil priamo chodca a ďalších najmenej šiestich vodičov prinútil náhle zmeniť smer jazdy.

TRNAVA. Štyri až 10 rokov za mrežami hrozí Trnavčanovi, ktorý agresívnou jazdou ohrozoval ostatné vozidlá, chodca a nakoniec rozbil dve autá. Dopravní

policajti si vo štvrtok všimli auto Audi A8, ktoré v

Hlohovci nerešpektovalo značku Stop a v jazde pokračovalo

ďalej. Policajti zapli majáky, no vodič pridal plyn.

V rýchlej jazde potom pokračoval cez Ulice Železničná,

Zábranie, Bezručova, opakovane prechádzal do protismeru a

pri prejazde dvoch križovatiek ignoroval dopravné značky.

Agresívnou jazdou ohrozil priamo chodca a ďalších najmenej

šiestich vodičov prinútil náhle zmeniť smer jazdy. Na

Bezručovej ulici narazil bez zjavnej snahy o zastavenie

vozidla priamo do zadnej časti auta Škoda Octavia, pričom

spôsobil škodu vo výške 15-tisíc eur, taktiež do pravého

boku auta Peugeot 407 so škodou 1 000 eur a do stĺpiku brány

s elektronickým senzorom, čím spôsobil škodu 200 eur.

Policajti mu založili putá a eskortovali ho rovno do

policajnej cely. Keďže ho chytili opätovne, trnavský

vyšetrovateľ ho obvinil nielen zo zločinu všeobecného

ohrozenia, ale aj z prečinu marenia výkonu úradného

rozhodnutia. Zároveň predložil návrh, aby bol stíhaný

väzobne. Do rozhodnutia súdu zostáva obvinený muž v

policajnej cele.