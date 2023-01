V Múzeu holokaustu v Seredi vystavujú najlepšie práce z celoslovenskej výtvarnej súťaže

Do výtvarnej súťaže sa zapojilo 121 škôl z celého územia Slovenska, ktoré poslali na vyhodnotenie 477 prác svojich žiakov vo veku od 6 do 19 rokov.

SEREĎ. Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu sprístupnilo Múzeum holokaustu v Seredi v spolupráci s ďalšími partnermi výstavu 25 najlepších výtvarných prác zo súťaže My, deti dneška o

časoch vojny. Celkovo sa do výtvarnej súťaže zapojilo 121 škôl z celého územia Slovenska, ktoré poslali na vyhodnotenie 477 prác detí a mládeže vo veku od 6 do 19

rokov.

Hlavným cieľom súťaže je podľa Bianky Podhorszkej z Múzea

holokaustu v Seredi zvýšenie povedomia mladej generácie o

holokauste.

Autori súťažných prác mali možnosť prezentovať

sa prostredníctvom výtvarných diel vytvorených ľubovoľnou

technikou.

Iniciátorkou projektu bola prezidentka klubužidovských žien ESTER Marta Gyriová, ktorá oslovila múzeums myšlienkou organizácie takejto súťaže k Medzinárodnému dňu pamiatky obetí holokaustu.



Do súťaže sa mohli zapojiť žiaci základných škôl, študenti

stredných škôl a gymnázií. Kvôli zachovaniu objektivity boli

jednotlivé práce rozdelené do viacerých kategórií.

Zvlášť súťažili žiaci I. stupňa a II. stupňa základných škôl, vlastnú kategóriu mali stredoškoláci.

Vlastné kategórie mali aj základné umelecké a stredné umelecké školy. Na organizovaní súťaže sa okrem Múzea holokaustu podieľalo

Združenie Ester a veľvyslanectvo štátu Izrael na Slovensku.

Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia Organizácie

Spojených národov z roku 2005 si 27. január pripomíname ako

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Práve v tento

januárový deň bol v roku 1945 oslobodený nacistický

koncentračný a vyhladzovací tábor v Osvienčime.

Počas vojny nacisti zavraždili aj asi 70-tisíc Židov zo Slovenska, väčšinu v nacistických vyhladzovacích táboroch alebo na tzv. pochodoch smrti, teda pri násilnej evakuácii táborov krátko

pred koncom vojny.