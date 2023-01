Priamo v Trnave vyhodili nebezpečný odpad, je tam už dva mesiace

Okresný úrad nevie, kedy odpad odstránia.

TRNAVA. Nebezpečný a zdraviu škodlivý azbest v podobe eternitovej strechy niekto vyhodil na viacerých miestach vedľa cesty medzi Suchovskou a Ružindolskou ulicou v Trnave.

Prípad nahlásili na Mestskú políciu v Trnave ešte 28. novembra. Tá po preverení situácie kontaktovala kolegov zo štátnej polície. Odvtedy ubehli už dva mesiace, azbest je stále na rovnakom mieste a označený iba páskou.

Kto jeho prevoz a likvidáciu teraz zaplatí a kedy to vôbec bude, sme zisťovali od polície, mestského úradu a okresného úradu.

Mesto si svoju úlohu splnilo. Nezákonne uložený odpad po tom, ako sa o ňom dozvedeli, nahlásili Okresnému úradu v Trnave ako príslušnému orgánu, ktorý môže v tejto veci ďalej konať.

„Ide o nebezpečný odpad s obsahom azbestu, ktorý je iný ako komunálny. Obec nie je príslušná v danej veci konať ani povinná zabezpečiť zneškodnenie odpadu,“ informovala Alena Dostálová z referátu odpadového hospodárstva mesta Trnava.

Komunál by upratalo mesto

Ak by teda šlo o komunálny odpad, do poriadku by to muselo dať mesto na svoje náklady, pretože je na jeho území. Ale ak ide o takýto druh nebezpečného odpadu, ako je aj azbest, vypratať to musí podľa zákona príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.