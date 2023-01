Krajské stredné školy ponúkajú tisícky miest pre nových študentov

Prihlášky je možné posielať prostredníctvom základnej školy do 20. marca.

TRNAVA. Až 4567 miest pre nových študentov ponúka v nadchádzajúcom školskom roku 45 škôl, ktorých zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj (TTSK). TASR o tom informoval odbor komunikácie TTSK.

Prihlášky je možné posielať prostredníctvom základnej školy do 20. marca.

"Mladých ľudí lákame najmä do perspektívnych odborov, ako murár, mäsiar, obrábač kovov alebo zdravotnícky asistent. Do zoznamu sme po konzultácii so zamestnávateľmi zaradili aj odbor biotechnológia a farmakológia, ktorý sa spolu s odborom chemik-operátor vyučuje na Strednej odbornej škole (SOŠ) chemickej v Hlohovci," uviedol predseda TTSK Jozef Viskupič.

Ako doplnil, pre študentov vybraných odborov, ako aj pre študentov v systéme duálneho vzdelávania, je pripravený balík výhod. "Prváci od samosprávneho kraja dostanú mesačné štipendium vo výške 50 eur a BUS kartu, s ktorou môžu cestovať prímestskými autobusmi bezplatne až do konca štúdia na strednej škole. Navyše majú nárok na bezplatné ubytovanie v internátoch," doplnil Viskupič.

V nadchádzajúcom školskom roku bude otvorený nový trojročný učebný odbor operátor strojárskej výroby na SOŠ strojníckej v Skalici, čím samospráva reaguje na dopyt z trhu práce. Prvé prijímacie kolo na talentové skúšky bude v termíne od 28. apríla do 3. mája a druhé kolo v termíne od 11. do 15. mája. Prvé kolo prijímacích skúšok na ostatné stredné školy vrátane osemročných gymnázií bude 4. a 5. mája, druhý termín je stanovený na 9. a 10. mája.

"Ponuku škôl sme odprezentovali v rámci série podujatí Kam na strednú. Podrobnosti nájdu žiaci, rodičia či učitelia aj v rovnomennej brožúre, ktorá je k dispozícii elektronicky na www.trnava-vuc.sk/skolstvo/ponuka-sluzieb-na-ss. Pri rozhodovaní sa o ďalšom smerovaní pomáhame žiakom končiacich ročníkov základných škôl v TalentCentre v Trnave. Prostredníctvom inovatívnej formy poradenstva umožňujeme identifikovať silné a slabšie stránky, talent aj zručnosti," doplnil riaditeľ odboru školstva Stanislav Pravda.