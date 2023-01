Po vážnej nehode v Trnave staršia vodička boj o život v nemocnici prehrala

Peugeot po kolízii s iným vozidlom zišiel z cesty a narazil do stromu.

TRNAVA. Po dopravnej nehode na Študentskej ulici v Trnave dnes dopoludnia zomrela 79-ročná žena, ktorá sedela za volantom Peugeotu. Ako informovala polícia, na križovatke Študentskej ulice s Ulicou Š. C. Parráka došlo k stretu dvoch osobných áut.

Peugeot po tejto kolízii zišiel z cesty a narazil do stromu. Staršiu pani po nehode záchranári vo vážnom stave previezli do nemocnice. Tu svoj boj o život podľa trnavskej policajnej hovorkyne Zlatice Antalovej prehrala. Policajti podrobili vodičku Škody dychovej skúške, ktorá sa skončila s negatívnym výsledkom.



Polícia upozorňuje starších vodičov, aby pravidelne absolvovali povinné lekárske prehliadky. Ak pociťujú zdravotné problémy, za volant by sadať nemali. V okrese Trnava je to prvá tohtoročná dopravná nehoda s tragickými následkami.