Dokončili úsek Vážskej cyklomagistrály za státisíce eur

Dokončený úsek meria 1,7 kilometra, Trnavský samosprávny kraj už vo verejnom obstarávaní hľadá zhotoviteľa na jeho pokračovanie.

TRNAVA. Trnavský samosprávny kraj dokončil výstavbu 1,7 kilometra dlhého úseku cyklotrasy popri Váhu medzi Sereďou a Šúrovcami, ktorá bude súčasťou

Vážskej cyklomagistrály. Výstavba tohto úseku s asfaltovým povrchom stála 365-tisíc eur, súčasťou je aj prístrešok z masívneho dreva.

Samosprávny kraj už obstaráva zhotoviteľa na pokračovanie tejto cyklotrasy zo Šúroviec po Siladice. Pôjde o úsek s dĺžkou 5,4 kilometra a ďalším odpočívadlom s

predpokladanou hodnotou zákazky približne 1,5 milióna eur.



Nový úsek cyklotrasy zo Serede do Šúroviec využíva Oliver Práznovský zo Serede bez ohľadu na počasie každý deň. "Ja si to neviem vynachváliť. Jeden deň som tu na bicykli, druhý na kolieskových korčuliach. Je to vynikajúce a myslím, že aj tá

firma, čo to robila, to spravila veľmi pekne a kvalitne," pochvaľoval si 67-ročný športovec, ktorý pravidelne sledoval aj prácu stavebnej firmy zo Zlatých Moraviec.

Ľudia by si mali toto dielo podľa neho viac vážiť, narážal pritom na problém so psíčkarmi, aj s vandalmi, ktorí už dvakrát poškodili tabuľu pri prístrešku.

Prvý úsek Vážskej cyklomagistrály na území Trnavského kraja odovzdali do užívania minulý rok v máji. Spája Piešťany so susedným Trenčianskym krajom, cyklisti sa tak po komfortnej cyklotrase dostanú popri Váhu z Piešťan až do Trenčína. Vážska cyklomagistrála má v budúcnosti rámci Trnavského kraja prepojiť Piešťany, Hlohovec a Sereď.