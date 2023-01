Lekár: Budeme si musieť zvyknúť, že žlčník vám v Trnave nevyberú, ale pošlú vás do Skalice

Pre mladých lekárov bude demotivujúce pracovať v nemocnici nižšieho stupňa.

TRNAVA. Na tému stratifikácie nemocníc sme sa porozprávali s Daliborom Fedákom, lekárom z kliniky úrazovej chirurgie a ortopédie FN Trnava, ktorý je zároveň predsedom Lekárskeho odborového združenia Trnava. Zaujímalo nás, čo to bude znamenať pre pacienta v realite.

Ako vnímate túto stratifikáciu nemocníc vo všeobecnosti? Je to podľa vás správna cesta, ako pomôcť nášmu zdravotníctvu?

Stratifikácia je jeden veľký zásah do fungovania mnohých nemocníc. Je to však iba jeden z mnohých ďalších potrebných krokov k reforme nášho zdravotníctva.

Už dnes vidíme, že nám bude treba riešiť aj ambulantnú starostlivosť. To ide ruka v ruke s nemocnicami, jeden bez druhého nemôžeme fungovať.

Nemám vyhranený názor na samotnú stratifikáciu, pretože je to konečne jediná reforma a snaha o zlepšenie fungovania systému. Určite bude mať svoje obete a aj svojich víťazov, ale tak to pri zmenách býva.

Musíme však oceniť konečne snahu o reformu, ktorá tu desaťročia absentovala. Rezort je už v takom marazme, že už s tým konečne niečo robme, hocičo.

Je takéto „kastovanie“ regionálnych nemocníc dobrou voľbou? Bude tam vôbec záujem o prácu lekárov či sestier?

Neviem, či je to dobrou voľbou, ale určite viem, že to, čo tu máme teraz, dobré nie je. Základnou ideou tejto reformy je zefektívniť prácu a priniesť pacientom na špecializovaných pracoviskách špeciálne výkony.

Pre mladých lekárov bude určite demotivujúce pracovať v nemocnici nižšieho stupňa, lebo tam nebudú môcť tak profesijne rásť.

Netreba však zabúdať, že tu môže byť veľká skupina lekárov, ktorí práve také pracovisko vyhľadávajú a chcú robiť „pokojnejšiu“ medicínu. To sú však len moje domnienky, neviem o tom, že by sa toto nejako skúmalo.

Mala byť podľa vás Trnava o level vyššie? Alebo je v správnej skupine?